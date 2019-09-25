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«Градом текли слезы»: Александр Ревва в день рождения дочери вспомнил, как плакал, впервые увидев ее

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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Александр Ревва с дочками - Алисой и Амели

Фото: Instagram

Алисе Ревве исполнилось 12 лет.

Дочери Александра Реввы – Алиса и Амели – уже и сами становятся звездами, как их отец. Александр снимается с ними в рекламе, берет их на светские мероприятия и постоянно публикует фотографии с девочками в Instagram.

В день рождения старшей дочери актер поделился с подписчиками трогательным видео с Алисой и признался, что, когда впервые увидел ее, расплакался от счастья.

Алиса Ревва

«Ровно 12 лет я испытал Чувства, которые не испытывал никогда в жизни!!! Я стал самым счастливым Папой прекрасной Доченьки Алисы!!! Я смотрел на нее, и у меня градом текли слезы.. слезы безумной радости!!! Любимая Анжелика!! Спасибо Тебе за это Счастье!!! Я люблю Тебя, Алиса!!! С Днем рождения, Доченька!!!», - нежно поздравил Александр Ревва дочку (орфография, пунктуация и стилистика авторов в тексте сохранены, — прим. ред.).

Напомним, Александр и Анжелика Ревва поженились в 2007 году. Во многих интервью актер и певец рассказывал, что это была любовь с первого взгляда, которая день ото дня становится только сильнее.

Текст: Галина Нежнева

Фото и видео: Instagram

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