«Градом текли слезы»: Александр Ревва в день рождения дочери вспомнил, как плакал, впервые увидев ее

Дочери Александра Реввы – Алиса и Амели – уже и сами становятся звездами, как их отец. Александр снимается с ними в рекламе, берет их на светские мероприятия и постоянно публикует фотографии с девочками в Instagram.
В день рождения старшей дочери актер поделился с подписчиками трогательным видео с Алисой и признался, что, когда впервые увидел ее, расплакался от счастья.
«Ровно 12 лет я испытал Чувства, которые не испытывал никогда в жизни!!! Я стал самым счастливым Папой прекрасной Доченьки Алисы!!! Я смотрел на нее, и у меня градом текли слезы.. слезы безумной радости!!! Любимая Анжелика!! Спасибо Тебе за это Счастье!!! Я люблю Тебя, Алиса!!! С Днем рождения, Доченька!!!», - нежно поздравил Александр Ревва дочку (орфография, пунктуация и стилистика авторов в тексте сохранены, — прим. ред.).
Напомним, Александр и Анжелика Ревва поженились в 2007 году. Во многих интервью актер и певец рассказывал, что это была любовь с первого взгляда, которая день ото дня становится только сильнее.
Текст: Галина Нежнева
Фото и видео: Instagram
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