«Градом текли слезы»: Александр Ревва в день рождения дочери вспомнил, как плакал, впервые увидев ее

Дочери Александра Реввы – Алиса и Амели – уже и сами становятся звездами, как их отец. Александр снимается с ними в рекламе, берет их на светские мероприятия и постоянно публикует фотографии с девочками в Instagram.

В день рождения старшей дочери актер поделился с подписчиками трогательным видео с Алисой и признался, что, когда впервые увидел ее, расплакался от счастья.