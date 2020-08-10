Мониторинг легких, капельницы, уколы в живот: врачи борются за здоровье госпитализированной с COVID-19 Дакоты
Фото: Instagram Риты Дакоты
Несколько часов назад популярная певица Рита Дакота огорчила своих поклонников тревожным постом в соцсетях. «Меня госпитализируют... Приехала бригада, которая, как я поняла, приезжает через 10 дней после первого положительного теста на COVID-19, обследовали меня, сказали, что очень мало кислорода в крови (обычно 95-100, у меня ниже 90...). Срочно увезли на скорой с мигалками. Ощущения ужасные(( Надеюсь на лучшее и нос не вешаю. Я в доверии к Богу. Значит, так надо для меня. Значит, так лучше для меня... Берегите себя, ребят. Цените каждый момент, цените здоровье», — написала она.
В больнице врачи сообщили, что у певицы поражено более 20% легких. Ей назначили капельницы, болезненные уколы в живот для разжижения крови и отслеживают состояние легких и количество кислорода в крови.
«Все мои шуточки и хорошее настроение закончились с первым уколом в живот. Это было больно так, что я просто прозрела. Никогда мне таких болючих уколов в жизни не ставили. Я не знаю, что это такое, видно ли дырку. Сказали, что два раза в день будут колоть такой укол — для разжижения крови, что-то такое. Капельница, которую мне поставили, это просто детский лепет вообще. И все уколы, которые до этого были, — детский лепет. Такое ощущение, что меня дубинкой в живот двинули», — рассказала она.
О том, что Дакота больна, она узнала около недели назад. Судя по всему, Рита пробудет в клинике еще долго. Дома ее ждут бойфренд и дочка.
Фото: Instagram Риты Дакоты
Редакция Passion.ru желает скорейшего выздоровления молодой маме!
Фото и видео: Instagram/@ritadakota
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