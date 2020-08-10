Мониторинг легких, капельницы, уколы в живот: врачи борются за здоровье госпитализированной с COVID-19 Дакоты

В больнице врачи сообщили, что у певицы поражено более 20% легких. Ей назначили капельницы, болезненные уколы в живот для разжижения крови и отслеживают состояние легких и количество кислорода в крови.

«Все мои шуточки и хорошее настроение закончились с первым уколом в живот. Это было больно так, что я просто прозрела. Никогда мне таких болючих уколов в жизни не ставили. Я не знаю, что это такое, видно ли дырку. Сказали, что два раза в день будут колоть такой укол — для разжижения крови, что-то такое. Капельница, которую мне поставили, это просто детский лепет вообще. И все уколы, которые до этого были, — детский лепет. Такое ощущение, что меня дубинкой в живот двинули», — рассказала она.

О том, что Дакота больна, она узнала около недели назад. Судя по всему, Рита пробудет в клинике еще долго. Дома ее ждут бойфренд и дочка.