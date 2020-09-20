Риту Дакоту не выпускают из Турции из-за проблем с анализом на COVID-19
Фото: Instagram/ @ritadakota
Ещё пару дней назад популярная исполнительница радовала подписчиков фото в купальнике и нежилась в океане, а уже сегодня от нее приходят тревожные новости: у Риты не получается вернуться с отдыха.
Перед вылетом из Турции она должна была сдать анализ на коронавирус, и тут случилось неожиданное — результат оказался положительным. Дакота считает, что это какая-то ошибка и требовала от турецкой стороны провести повторное тестирование, но в этом ей было отказано. Теперь исполнительница не может покинуть свой номер в отеле и находится на карантине.
«Все мои русские анализы идеальны (кровь, ПЦР, снимок, осмотр пульмонолога и главное - антитела ). В Турции показывает положительный тест и меня просто заперли в изоляцию, на просьбы пересдать и исключить ошибку — отказывают. Самое раннее — через неделю сдать новый тест и снова тут же», — написала Рита в своем Инстаграм.
Она попросила подписчиков помочь вызвать независимую лабораторию для исследования. Певица отметила, что очень хочет вернуться домой и не понимает, что ей делать в сложившейся ситуации: «Я запугана, я в ужасе, я в панике, я хочу к своему ребенку», — рассказала Рита в видео у себя на странице.
Фото и видео: Instagram
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