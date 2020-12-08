Введенные из-за коронавируса правила для школ продлили в России до 2022 года
Согласно правилам, в этих учреждениях запрещены мероприятия с участием нескольких классов или групп. Кроме того, учебные заведения должны измерять температуру и проводить усиленную уборку. Они могут устанавливать очный или дистанционный формат обучения. Решение об этом будут принимать региональные власти.
Ранее в Москве продлили ограничения, введенные из-за коронавируса, до 15 января 2021 года. Власти по-прежнему советуют оставаться дома людям старше 65 лет и лицам, страдающим хроническими заболеваниями.
Организации и предприятия Москвы должны обеспечить дистанционный режим работы как минимум для 30% работников. Кроме того, останутся закрытыми досуговые учреждения для детей.
4 декабря в Москве заработала электронная запись на бесплатную вакцинацию от коронавируса. Прививки могут получить работники образования, здравоохранения и социальных служб.
Фото: pixabay.com
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