Владимир Путин объявил 24 июня нерабочим днем с сохранением заработной платы

В пятницу, 29 мая, во время сеанса видеосвязи с главой МЧС Евгением Зиничевым президент РФ Владимир Путин объявил 24 июня нерабочим днем — в этот день в Москве планируют провести парад в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне.

«В президентском указе отмечается, что в 10:00 (мск) на Красной площади в Москве и в других городах страны под Знаменем Победы пройдут парады с участием военной техники. В 22:00 (мск) состоятся артиллерийские салюты», — передает агенство РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Кремля.

О том, что Парад Победы в Москве будет перенесен из-за коронавируса, стало известно в середине апреля. Аналитики предполагали, что он пройдет либо 24 июня, либо 3 сентября, либо без публики и с трансляцией по ТВ.