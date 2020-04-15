Парад Победы в Москве перенесут из-за коронавируса?

В среду, 15 апреля, стало известно о том, что ежегодный парад Победы в Москве будет перенесен с 9 мая на более позднюю дату.

Новость появилась на сайте РБК, издание ссылается на слова трех источников в администрации президента и Минобороны.

Официально новость пока не подтверждена, объявление о переносе мероприятия, возможно, будет сделано 16 апреля.