Путин назвал даты проведения парада Победы и шествия «Бессмертного полка»

«Приказываю начать подготовку к военному параду в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в столице России Москве и других городах. Мы сделаем это 24 июня. Риски для всех его участников должны быть сведены к минимуму, а лучше — исключены. По объективным причинам не получится обеспечить жесткие требования безопасности в случае с маршем "Бессмертного полка", который объединяет в одном строю миллионы граждан. Когда по улицам наших городов идет нескончаемый людской поток, здесь уже никакой дистанции соблюсти невозможно по определению. Поэтому предлагаю тем не менее провести марш "Бессмертного полка" тоже после парада, но после другого, на месяц позже, а именно — 26 июля, а это еще один день нашей ратной славы — в День Военно-Морского Флота России», — цитирует Путина ТАСС.

Отметим, что по данным на 26 мая 2020 года, в России выявлено 362 342 заболевших, из них 8915 человек – за последние сутки. При этом число скончавшихся составило 3807 человек, а выздоровели 131 129. Общее количество проведенных тестов составило 9,1 миллиона. При этом за последние сутки выздоровел 12331 человек — это максимальный показатель с начала пандемии, сообщает РБК.