Вдова Лужкова снова стала самой богатой женщиной в РФ несмотря на «черную полосу» в жизни
10 декабря 2019 года бизнес-леди Елена Батурина потеряла мужа. Бывший Мэр Москвы Юрий Лужков скончался в Германии от анафилактического шока. Следующим ударом стало уголовное дело о клевете, из-за которого Елену Батурину даже объявили в розыск. Согласно сообщениям СМИ, дело было связано с банкротством брата бизнес-леди, бывшим мужем Яны Рудковской Виктора Батурина. Однако несмотря на все испытания, выпавшие на долю Елены, она все равно заняла первое место в рейтинге богатейших россиянок по версии Forbes.
На этой позиции Елена Батурина сменила владелицу акций интернет-магазина Wildberries Татьяну Бакальчук, которая потеряла средства из-за изменения оценки своего основного актива и снижения курса рубля.
Основные активы президента компании Inteco Management Елены Батуриной, как сообщает Forbes, расположены за пределами России и на них практически не влияет курс рубля.
Состояние Елены Батуриной оценивается в 1,3 миллиарда долларов.
Фото и видео: Instagram
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