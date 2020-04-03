Вдова Лужкова снова стала самой богатой женщиной в РФ несмотря на «черную полосу» в жизни

10 декабря 2019 года бизнес-леди Елена Батурина потеряла мужа. Бывший Мэр Москвы Юрий Лужков скончался в Германии от анафилактического шока. Следующим ударом стало уголовное дело о клевете, из-за которого Елену Батурину даже объявили в розыск. Согласно сообщениям СМИ, дело было связано с банкротством брата бизнес-леди, бывшим мужем Яны Рудковской Виктора Батурина. Однако несмотря на все испытания, выпавшие на долю Елены, она все равно заняла первое место в рейтинге богатейших россиянок по версии Forbes.

На этой позиции Елена Батурина сменила владелицу акций интернет-магазина Wildberries Татьяну Бакальчук, которая потеряла средства из-за изменения оценки своего основного актива и снижения курса рубля.

Основные активы президента компании Inteco Management Елены Батуриной, как сообщает Forbes, расположены за пределами России и на них практически не влияет курс рубля.

Состояние Елены Батуриной оценивается в 1,3 миллиарда долларов.