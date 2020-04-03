passion.ru
passion.ru
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Вдова Лужкова снова стала самой богатой женщиной в РФ несмотря на «черную полосу» в жизни

Имевшая проблемы с законом и потерявшая мужа Елена Батурина снова возглавила список богатейших россиянок Forbes.

10 декабря 2019 года бизнес-леди Елена Батурина потеряла мужа. Бывший Мэр Москвы Юрий Лужков скончался в Германии от анафилактического шока. Следующим ударом стало уголовное дело о клевете, из-за которого Елену Батурину даже объявили в розыск. Согласно сообщениям СМИ, дело было связано с банкротством брата бизнес-леди, бывшим мужем Яны Рудковской Виктора Батурина. Однако несмотря на все испытания, выпавшие на долю Елены, она все равно заняла первое место в рейтинге богатейших россиянок по версии Forbes.

На этой позиции Елена Батурина сменила владелицу акций интернет-магазина Wildberries Татьяну Бакальчук, которая потеряла средства из-за изменения оценки своего основного актива и снижения курса рубля.

Основные активы президента компании Inteco Management Елены Батуриной, как сообщает Forbes, расположены за пределами России и на них практически не влияет курс рубля.

Состояние Елены Батуриной оценивается в 1,3 миллиарда долларов.

Фото и видео: Instagram

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!