В конце 2019 года журнал Forbes включил Татьяну Бакальчук в рейтинг самых заметных новых миллионеров. И теперь, два месяца спустя, издание сообщило, что владелица интернет-магазина Widberries стала самой богатой женщиной страны с состоянием 1,4 млрд долларов. В рейтинге она сместила с пьедестала Елену Батурину, которая долгое время оставалась самой состоятельной россиянкой. Состояние президента компании «Интеко» Елены Батуриной оценивают в 1,2 млрд долларов.Впервые Татьяна Бакальчук попала в список богатейших людей России в 2018 году, когда ее состояние оценивали «всего» в 600 млн долларов. Двукратное увеличение банковского счета Бакальчук обеспечил рост объема продаж на Widberries, который в 2019 году составил 85%. Фото: East News, пресс-служба Tatler, FacebookВидео: телеканал «Мир»Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!