Астролог Василиса Володина рассказала, почему часто болеют разные знаки зодиака.

Частые болезни нередко оказываются результатом стресса. Организм, находящийся в гармонии, наоборот, работает над укреплением защитных сил. Астролог Василиса Володина рекомендует проанализировать настоящие причины переживаний, чтобы избежать регулярных простуд и прочих неприятностей со здоровьем, и использовать для это гороскоп.

«Если Вы разболелись… Не имею в виду однократный эпизод какого-нибудь ОРВИ, который время от времени случается с каждым. Говорю о ситуациях, когда такие "эпизоды" повторяются с незавидной регулярностью. Вроде ничего серьезного, но с больничного на больничный. Тут не только про иммунитет пора подумать», — уверена она. В своем блоге телезвезда привела наиболее частые причины стресса для разных знаков зодиака:

У Овна такие ситуации случаются, когда он сильно перерасходовал энергию, перетрудился, перенапрягся в той теме, которая ему неинтересна

такие ситуации случаются, когда он сильно перерасходовал энергию, перетрудился, перенапрягся в той теме, которая ему неинтересна Телец способен разболеться, когда мучат и не складываются финансовые вопросы, накопления тают, а надежды на их пополнение нет. И когда жизнь ставит крест на том, что давно и тщательно планировалось

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валятся с ног, если проблемы с кем-то из близких членов семьи или недвижимостью, если долго не решается вопрос с местом жительства Лев ощущает, что из него будто воздух вышел, если теряет свое привычное окружение и налаженные социальные связи, а также если старые его достижения меркнут в глазах окружающих по какой-то причине

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могут многократно болеть, если давно не меняли обстановку и не получали притока свежей информации. Продолжение в комментариях Козероги бегают с больничного на больничный в итоге сильного постоянного переохлаждения или невозможности держаться нужного курса в делах, реализовывать свою логику жизни

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может разболеться в ситуации принуждения или если у него давно не было возможности еще раз продемонстрировать свою харизму, и еще, если друзья оказались ненадежными Рыбы подчинены своему душевному настрою полностью: каков настрой, так и со здоровьем

Василиса Володина часто делится с подписчиками интересными и полезными наблюдениями. Так, весной прошлого года она предсказала взрыв в метро, а накануне Нового года рассказала, когда на самом деле нужно начинать встречать «год желтой собаки».

Фото: instagram