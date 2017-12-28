Василиса Володина поделилась рекомендациями по встрече 2018 года.

Считается, что покровительницей наступающего 2018 года станет желтая собака. Готовясь к празднику, хозяйки стараются учесть «ее предпочтения». Астролог Василиса Володина уверена: они делают это зря. Сегодня в блоге она объяснила почему.

«Забывайте про год желтой Собаки, который начнется в середине февраля. Еще успеем отпраздновать. Наш, европейский год, проходит под юрисдикцией Солнца, а в марте его на посту главного сменит Венера. А значит, встречаем праздник именно в их стиле (мы же не в Китае, в конце-концов)», — сообщила она подписчикам.

Астролог рекомендовала добавить побольше внешних эффектов в наряд. «Цвета — золотистый и золотой, оранжевый, розовый, персиковый, экрю, молочный, нежная зелень или бирюза», — предлагает она.

На стол желательно поставить блюдо с оливками и/или маслинами. «Среди вкусов пусть присутствует розмарин (запекаем-таки мясо), виноград и вино, ягоды, десерт. Остальное по выбору», — советует Василиса.

Если вы планируете украсить дом, антураж вечеринки должен быть с претензией на богемный шик или дворец эпохи барокко, победителей конкурсов стоит чествовать в стиле «Оскара», устроить конкурс красоты.

Фото: instagram