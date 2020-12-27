В Сети появилось первое фото беременной Даши Жуковой

Две недели назад СМИ сообщили, что Даша Жукова и Ставрос Ниархос ждут первенца. И теперь в Сети появилось фото беременной галеристки и экс-супруги Романа Абрамович. Снимок публикует «СтарХит». Беременную в третий раз Жукову запечатлели на острове миллионеров Сент-Барт. Дарья с мужем Ставросом Ниархосом отдыхала на катере, когда попала в объектив фотографов. Они запечатлели счастливую Жукову с уже округлившимися формами.

У Жуковой уже есть двое детей от Романа Абрамовича: сын Аарон Алексанр и дочь Лея. Дарья и Роман были женаты 10 лет. Они держали личную жизнь в тайне: не делали заявлений о своей свадьбе и так же тихо и мирно развелись. После расставания экс-супруги остались в дружеских отношениях и даже встречались на светских тусовках.

Такой же политики придерживается Даша Жукова и в браке со Ставросом Ниархосом. Они не рассказывают о событиях в личной жизни, таблоиды узнают о них от приближенных пары.

Даша и Ставрос поженились в октябре 20419 года. Они расписались в мэрии Парижа, а большое празднество с сотнями гостей состоялась под покровом секретности на горнолыжном курорте Санкт-Мориц в Швейцарии. О месте и дате проведения торжества гостям сообщили буквально накануне, чтобы информация не попала раньше времени в СМИ, а молодых не поджидали толпы папарацци. Поздравить молодоженов приезжали Орландо Блум и Кети Перри, ерек Бласберг, Кейт Хадсон, Карли Клосс, Шарлотта Казираги, принц Эрнст Август V с супругой Екатериной, принц Павел Греческий с семьей, Диана фон Фюрстенберг и другие знаменитости.