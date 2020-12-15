Даша Жукова и миллиардер Ставрос Ниархос ждут первенца

39-летняя дизайнер, модельер, предприниматель и коллекционер Дарья Жукова и ее муж, греческий миллиардер Ставрос Ниархос станут родителями. О том, что они ждут общего первенца, эксклюзивно сообщило издание Page Six.

У Жуковой уже есть двое детей от Романа Абрамовича: 11-летний Аарон-Александр и 7-летняя Лея. Брак с российским миллиардером распался через 10 лет после тайной свадьбы. Абрамович и Жукова прятали личную жизнь от посторонних глаз. Они не сообщали о том, что стали мужем и женой, также тихо прошел и их развод.

О романе Даши Жуковой и Ставроса Ниархоса первые сообщили в 2017 году, летом 2019-го они обручились, а через несколько месяцев скромно расписались в Париже.

Шикарную свадьбу с сотнями гостей, среди которых было много знаменитостей, Ставрос и Дарья устроили в январе 2020-го. Молодых поздраляли Орландо Блум и Кэти Перри, Дерек Бласберг, Кейт Хадсон, Карли Клосс, Шарлотта Казираги, принц Эрнст Август V с супругой Екатериной, принц Павел Греческий с семьей, Диана фон Фюрстенберг и другие известные личности. Детали церемонии держали в тайне, чтобы СМИ не успели прибыть к месту вовремя. Тайная свадьбу состоялась на горнолыжном курорте Санкт-Мориц в Швейцарии.