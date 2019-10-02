Внучка Алисы Фрейндлих рассказала о крестинах 3-месячной дочери

У единственной дочери Алисы Фрейндлих Варвары – двое детей. И внук великой актрисы Никита, и внучка Анна пошли по стопам знаменитых бабушки и мамы. Никита учится в школе-студии МХАТ, а Анна окончила театральную академию в Санкт-Петербурге и стала продюсером.

С мужем Алексеем Анна Тарасова познакомилась во время учебы. Молодой человек сделал возлюбленной предложение в 2015-м, а через два года она поженились. После свадьбы Анна взяла фамилию супруга.