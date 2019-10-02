Внучка Алисы Фрейндлих рассказала о крестинах 3-месячной дочери
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Фото: Kinopoisk
Анна Мышинская стала мамой три месяца назад. И теперь девочку крестили в кругу семьи в одном из храмов Петербурга.
В Instagram счастливая молодая мама рассказала, что крестными ее малышки стали чудесные люди, и показала фото с крестин.
Фото: Instagram
Крестной маленькой Софии стала подруга ее мамы. Она и поделилась с подписчиками целой галереей снимков.
«Я рада, что Семья, глубоко уважаемая Мной, к которой отношусь с искренней теплотой и любовью, выбрали Меня. Выбрали Меня на такую ответственную роль - Крестной Мамы замечательной девочки, ПРАвнучки Великой Актрисы А.Б.Фрейндлих. Сонечка, ты взяла самое лучшее от своих Мамы и Папы, от дедушек и бабушек, - написала в Instagram Анна Амбарцумян. - Да-да-да, как видите по фото, Я готова вечно обнимать Алису Бруновну, Варвару, свою близкую подругу Анюту(мы вместе почти 20 лет!) и теперь уже Крестную Доченьку - Сонечку. Лешенька, родной , ты достойный мужчина, береги своих девочек, тебя тоже обнимаю!) Я люблю вас, люди Мои дорогие» (орфография, пунктуация и стилистика авторов в тексте сохранены, — прим. ред.).
У единственной дочери Алисы Фрейндлих Варвары – двое детей. И внук великой актрисы Никита, и внучка Анна пошли по стопам знаменитых бабушки и мамы. Никита учится в школе-студии МХАТ, а Анна окончила театральную академию в Санкт-Петербурге и стала продюсером.
С мужем Алексеем Анна Тарасова познакомилась во время учебы. Молодой человек сделал возлюбленной предложение в 2015-м, а через два года она поженились. После свадьбы Анна взяла фамилию супруга.
Фото: Instagram, Kinopoisk.ru
Видео: Instagram
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