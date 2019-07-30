Внучка Алисы Фрейндлих показала крошечную дочь и рассказала о ее имени

Из рассказа об имени малышки поклонники поняли, что ту назвали Соней: «Имя, которые мы выбрали, совсем не выполняет одну из своих функций, доча родителям расслабиться не даст».

Напомним, что супругой молодого актера Алексея Мышинского Анна стала в 2017 году.