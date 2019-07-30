Внучка Алисы Фрейндлих показала крошечную дочь и рассказала о ее имени

Чуть больше месяца назад внучка 84-летней Алисы Фрейндлих Анна Тарасова стала мамой.
«Вчера нам исполнился месяц. Как быстро пролетело время. Целый месяц невероятных эмоций... любви, нежности, ласки, слез, счастья, нервов, переживаний и многого другого»,— написала она под трогательной фотографией.
Из рассказа об имени малышки поклонники поняли, что ту назвали Соней: «Имя, которые мы выбрали, совсем не выполняет одну из своих функций, доча родителям расслабиться не даст».
Напомним, что супругой молодого актера Алексея Мышинского Анна стала в 2017 году.
Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!