83-летний Валентин Гафт восстанавливается после инсульта

Народный артист СССР 83-летний Валентин Гафт перенес инсульт. Сейчас он находится в больнице, где о нем заботятся врачи и жена – актриса Ольга Остроумова.

В реанимацию актер попал неделю назад. Валентин Иосифович почувствовал себя плохо и родные сами доставили его в больницу, сообщает телеграм-канал «112».

В интервью телеканалу «360» супруга актера Ольга Остроумова подтвердила, что Валентин Гафт все еще находится в больнице. «Чувствует удовлетворительно. Врачи вокруг него. Я рядом. Все нормально», - отметила она, но про диагноз говорить не стала.

Валентин Гафт не впервые экстренно попадает в больницу. В 2017 году актера экстренно госпитализировали после падения. Тогда театр «Современник» отменил спектакли с его участием.