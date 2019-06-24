Валентин Гафт о смерти единственной дочери: «Я разговариваю с ней часто. Я виноват»

В этот понедельник в эфир вышел очередной выпуск передачи «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым, гостем которой стал Валентин Гафт. Актер рассказал о своих отношениях с супругой, посетовал на здоровье, а в конце интервью затронул тему смерти своей единственной дочери Ольги Елисеевой.

«Я разговариваю с ней часто. Я виноват. Это объяснить нельзя и не нужно. Никого не зову себе в напарники по общему горю. Я один. Никого не обвиняю, кроме себя», — сказал пожилой мужчина.