Валентин Гафт о смерти единственной дочери: «Я разговариваю с ней часто. Я виноват»

В этот понедельник в эфир вышел очередной выпуск передачи «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым, гостем которой стал Валентин Гафт. Актер рассказал о своих отношениях с супругой, посетовал на здоровье, а в конце интервью затронул тему смерти своей единственной дочери Ольги Елисеевой.
«Я разговариваю с ней часто. Я виноват. Это объяснить нельзя и не нужно. Никого не зову себе в напарники по общему горю. Я один. Никого не обвиняю, кроме себя», — сказал пожилой мужчина.
Ольга — дочь Валентина Гафта и балерины Инны Елисеевой — покончила с собой в 2002 году в возрасте 29 лет.
Текст: Роза Ветрова
Фото: кадры из эфира
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