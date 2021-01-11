Жена Бориса Грачевского рассказала о его состоянии: «Врачи стараются»
Фото: Роман Суходеев/ Starface.ru
Супруга Бориса Грачевского, который находится в больнице с коронавирусом, Екатерина Белоцерковская, рассказала в беседе с журналистами ТАСС о его состоянии. 71-летний создатель и художественный руководитель детского юмористического киножурнала «Ералаш» чувствует себя лучше, его состояние стабилизировалось.
«Состояние его стабилизировали, врачи работают, врачи стараются», — рассказала Екатерина и отметила, что все силы сейчас направлены на выздоровление.
Ранее супруга Грачевского призвала его поклонников молиться за его здоровье в этот трудный час.
«Давайте просто молиться — в данной ситуации больше никто ничем не может помочь, а обсуждения абстрактные», — просит Екатерина.
Грачевский заболел коронавирусом еще в конце года, и его состояние было достаточно тяжелое. 27 декабря сам Борис опубликовал в своем Instagram фотографии в кислородной маске.
«А вот и меня попутала злая зараза! Лежу в больничке! Под капельницами!», — поделился с поклонниками худрук «Ералаша».
Поклонники Грачевского, а также многие звезды, поддержали его и пожелали скорейшего выздоровления.
«Боречка, любимый наш! Выздоравливай, пожалуйста. Ты нам очень нужен».
Фото : Global Look Press, Starface
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