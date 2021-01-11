Жена Бориса Грачевского рассказала о его состоянии: «Врачи стараются»

Супруга Бориса Грачевского, который находится в больнице с коронавирусом, Екатерина Белоцерковская, рассказала в беседе с журналистами ТАСС о его состоянии. 71-летний создатель и художественный руководитель детского юмористического киножурнала «Ералаш» чувствует себя лучше, его состояние стабилизировалось.

«Состояние его стабилизировали, врачи работают, врачи стараются», — рассказала Екатерина и отметила, что все силы сейчас направлены на выздоровление.

Ранее супруга Грачевского призвала его поклонников молиться за его здоровье в этот трудный час.

«Давайте просто молиться — в данной ситуации больше никто ничем не может помочь, а обсуждения абстрактные», — просит Екатерина.