Свадебное торжество прошло в элитном коттеджном поселке в Подмосковье

Создатель детского киножурнала «Ералаш» 68-летний Борис Грачевский и его возлюбленная — 33-летняя Екатерина Белоцерковская сыграли свадьбу. Праздник, на который были приглашены близкие друзья новобрачных, прошел в элитном коттеджном поселке Истра Кантри Клаб. Эммануил Виторган с супругой Ириной Млодик, Владимир Долинский и другие собрались во дворе шикарного особняка, чтобы поздравить Бориса и Екатерину.

В Instagram Эммануила Виторгана также появилось поздравление новобрачным: «Дорогие наши Боренька и Катюша! Поздравляем вас с самым счастливым днем в жизни! Вы оба так заслужили этот день! Любим вас очень! Будьте счастливыми! Ваши Эммануил Ирина».

Публикация от Эммануил Виторган (@emmanuil_vitorgan) Авг 26 2017 в 9:00 PDT

Праздник получился камерным и душевным. Большое впечатление на гостей произвел восточный танец, исполненный приглашенной артисткой. Однако, невеста показала, что может дать фору профессиональным танцовщицам.

Публикация от Эммануил Виторган (@emmanuil_vitorgan) Авг 26 2017 в 10:18 PDT

Публикация от Эммануил Виторган (@emmanuil_vitorgan) Авг 26 2017 в 10:14 PDT

Борис Грачевский продемонстрировал вокальное мастерство и исполнил песню про маму, чем растрогал друзей и близких.

Публикация от Эммануил Виторган (@emmanuil_vitorgan) Авг 26 2017 в 10:07 PDT

Напомним, в начале 2015 года стало известно о романе молодой актрисы с основателем «Ералаша». На 31-й день рождения Екатерина получила в подарок шикарное кольцо и предложение руки и сердца, а в феврале 2016 года пара официально узаконила отношения, перенеся отмечание на более позднее время.