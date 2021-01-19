У Ренаты Литвиновой роман с французским миллионером: «Владелец замков и отелей»

Рената Литвинова, которой 12 января исполнилось 54 года, появилась на обложке февральского номера журнала Tatler. «Да, богиня готова снова полюбить. И не кого-то там банального, юного эфеба из массовки, взятого под крыло из почтения перед прекрасным. И не пиджака из местных, дядечку, что будет душно ей покровительствовать, выделять средства во имя эксцентрики, по причине экзистенциальной пустоты. Нет, у Ренаты новый кавалер из crème de la crème, из привилегированной касты французских миллионеров, владелец замков и отелей и, наверное, газет и пароходов. Месье Х, открывший ради нее в разгар пандемии легендарный кавьяр-ресторан на пляс Мадлен», — говорится в публикации, посвященной артистке.