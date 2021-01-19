У Ренаты Литвиновой роман с французским миллионером: «Владелец замков и отелей»

У Ренаты Литвиновой роман с французским миллионером: «Владелец замков и отелей»
Фото: Instagram Ренаты Литвиновой
Рената Литвинова, которой 12 января исполнилось 54 года, появилась на обложке февральского номера журнала Tatler. «Да, богиня готова снова полюбить. И не кого-то там банального, юного эфеба из массовки, взятого под крыло из почтения перед прекрасным. И не пиджака из местных, дядечку, что будет душно ей покровительствовать, выделять средства во имя эксцентрики, по причине экзистенциальной пустоты. Нет, у Ренаты новый кавалер из crème de la crème, из привилегированной касты французских миллионеров, владелец замков и отелей и, наверное, газет и пароходов. Месье Х, открывший ради нее в разгар пандемии легендарный кавьяр-ресторан на пляс Мадлен», — говорится в публикации, посвященной артистке.
Фото: Instagram Ренаты Литвиновой
Стоит отметить, что сама Литвинова публикацию одобрила. «В ожидании премьеры и проката с 6 февраля нашего фильма «Северный ветер» читаем Зинаиду Пронченко про меня и про кино, и про самое секретное и неожиданное, и местами даже мифотворческое! Зинаида — человек творческий и была абсолютна свободна в своем тексте)», — анонсировала она на своей странице в Instagram.
Напомним, что Рената Литвинова была замужем за кинопродюсером Александром Антиповым. Вторым супругом актрисы стал бизнесмен Леонид Добровский, с которым она развелась в 2007 году. От Добровского у Литвиновой есть 19-летняя дочь Ульяна. Девушка живет и учится в Париже. С каждым годом Ульяна становится все больше похожей внешне на свою знаменитую маму. В последние несколько лет она начала сниматься в кино, выходить в свет и появляться на страницах глянцевых журналов.
Фото и видео: Instagram
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