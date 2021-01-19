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У Ренаты Литвиновой роман с французским миллионером: «Владелец замков и отелей»

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Рената Литвинова в эффектном образе

Фото: Instagram Ренаты Литвиновой

Стали известны детали нового романа знаменитой актрисы, сценариста и режиссера Ренаты Литвиновой, которая предпочитает скрывать от широкой общественности подробности личной жизни.

Рената Литвинова, которой 12 января исполнилось 54 года, появилась на обложке февральского номера журнала Tatler. «Да, богиня готова снова полюбить. И не кого-то там банального, юного эфеба из массовки, взятого под крыло из почтения перед прекрасным. И не пиджака из местных, дядечку, что будет душно ей покровительствовать, выделять средства во имя эксцентрики, по причине экзистенциальной пустоты. Нет, у Ренаты новый кавалер из crème de la crème, из привилегированной касты французских миллионеров, владелец замков и отелей и, наверное, газет и пароходов. Месье Х, открывший ради нее в разгар пандемии легендарный кавьяр-ресторан на пляс Мадлен», — говорится в публикации, посвященной артистке.

Рената Литвинова на обложке журнала

Фото: Instagram Ренаты Литвиновой

Стоит отметить, что сама Литвинова публикацию одобрила. «В ожидании премьеры и проката с 6 февраля нашего фильма «Северный ветер» читаем Зинаиду Пронченко про меня и про кино, и про самое секретное и неожиданное, и местами даже мифотворческое! Зинаида — человек творческий и была абсолютна свободна в своем тексте)», — анонсировала она на своей странице в Instagram.

Напомним, что Рената Литвинова была замужем за кинопродюсером Александром Антиповым. Вторым супругом актрисы стал бизнесмен Леонид Добровский, с которым она развелась в 2007 году. От Добровского у Литвиновой есть 19-летняя дочь Ульяна. Девушка живет и учится в Париже. С каждым годом Ульяна становится все больше похожей внешне на свою знаменитую маму. В последние несколько лет она начала сниматься в кино, выходить в свет и появляться на страницах глянцевых журналов.

Фото и видео: Instagram

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