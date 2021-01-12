Эрнст, Ходченкова и другие звезды поздравили Ренату Литвинову с днем рождения: «Великая!»
Фото: Instagram Ренаты Литвиновой
Рената Литвинова показала в Instagram, что ее мама трогательно подарила ей в честь дня рождения банку варенья. «Поздравление с днем рождения — от мамы», — написала актриса.
Софья Эрнст опубликовала серию снимков с именинницей. «С днем рождения, @renatalitvinovaofficiall люблю бесконечно!», — поздравила она.
Светлана Ходченкова показала очень эффектную фотографию с Ренатой Литвиновой, на которой они позируют в образах роскошных кинодив.
Земфира поделилась с фолловерами черно-белым кадром, который подписала лаконично: «Есть такой день, 12 января».
«С днем рождения, великая!», — поздравила Юлия Снигирь. «С вашим личным Новым годом, дорогая!», — написала Сати Спивакова.
Фолловеры посвятили Ренате Литвиновой теплые слова в сотнях комментариев: «С днем рождения, прекрасная Рената», «С вашим днем! Вы превосходны и неповторимы! Вечных аплодисментов и безграничной любви», «Великолепная женщина, просто икона», «Шикарная», «Несравненная!», «С днем рождения, женщина-муза, женщина-творец», «Вы прекрасны!», «Самая прекрасная девушка», «С днем рождения, удивительная, неземная Рената», «Утонченная, особенная, вдохновляющая, счастья вам во всем!», «Вы — вдохновение».
Фото и видео: Instagram
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