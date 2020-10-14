У Евгения Стычкина и Ольги Сутуловой родился сын
Фото: Ali Magomedov/ Global Look press
Евгений Стычкин рассказал, что у него родился пятый ребенок. Супруга актера, 40-летняя Ольга Сутулова родила сына. Для нее малыш стал первенцем. В микроблоге Евгений разместил видео, в котором поделился радостными новостями.
«Я несу свое счастье, — сказал он в ролике. — Пройдет все, а счастье останется». Публикацию он подписал хэштегом #лёлямойгерой.
«Уррррааааааа! Счастье! Здоровья крепкого маме, папе и малышу!», — прокомментировала Равшана Куркова. «Ура, ура, ура», — порадовалась Ингеборга Дапкунайте. «Как круто! Поздравляю вас!», — написала Дарья Повереннова. «Ну какой же счастливый, Жек, светишься! Поздравляем вас, многогранный отец», — отметил Евгений Пронин.
«Поздравляем вас. От счастья светитесь», «Женя и Оля, поздравляю вас! Сил и радостей много и здоровья побольше», «Браво», — присоединились к поздравлениям поклонники 46-летнего актера.
Евгений и Ольга поженились в 2012 году, через пять лет после начала их романа. Тогда Стычкин был женат, и несколько лет жил на две семьи. О том, что они ждут первенца, в сентябре в интервью рассказала мама актера — балерина Ксения Рябинкина. Xrnm позже Ольга Сутулова и сама подтвердила, что скоро станет матерью, показав большой живот.
У Евгения уже есть 25-летняя дочь от романа с однокурсницей Юлией Жемчуговой, и троих детей ему родила пианистка Екатериной Сканави.
Фото и видео: Instagram Ольги Сутуловой и Евгения Стычкина, Pravda Komsomolskaya, Ali Magomedov/ Global Look press
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