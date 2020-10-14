У Евгения Стычкина и Ольги Сутуловой родился сын

«Уррррааааааа! Счастье! Здоровья крепкого маме, папе и малышу!», — прокомментировала Равшана Куркова. «Ура, ура, ура», — порадовалась Ингеборга Дапкунайте. «Как круто! Поздравляю вас!», — написала Дарья Повереннова. «Ну какой же счастливый, Жек, светишься! Поздравляем вас, многогранный отец», — отметил Евгений Пронин.

«Поздравляем вас. От счастья светитесь», «Женя и Оля, поздравляю вас! Сил и радостей много и здоровья побольше», «Браво», — присоединились к поздравлениям поклонники 46-летнего актера.

Евгений и Ольга поженились в 2012 году, через пять лет после начала их романа. Тогда Стычкин был женат, и несколько лет жил на две семьи. О том, что они ждут первенца, в сентябре в интервью рассказала мама актера — балерина Ксения Рябинкина. Xrnm позже Ольга Сутулова и сама подтвердила, что скоро станет матерью, показав большой живот.

У Евгения уже есть 25-летняя дочь от романа с однокурсницей Юлией Жемчуговой, и троих детей ему родила пианистка Екатериной Сканави.