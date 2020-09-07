46-летний Евгений Стычкин и 40-летняя Ольга Сутулова ждут первенца

Евгений Стычкин и Ольга Сутулова скоро станут родителями. Малыш будет первым общим ребенком пары, первенцем матери и пятым ребенком отца. О том, что Ольга находится в положении и вскоре должна родить, рассказала ее свекровь Ксения Рябинкина.

На вопрос, как она отметила 75-летний юбилей, экс-прима большого театра ответила, что в кругу семьи.

«День рождения особо не отмечали. Я на даче. Рядом дом сына Евгения и его супруги Ольги Сутуловой. Они сейчас маленького ждут. Для Жени это будет пятый ребенок, а для Оли первый. Уверена, она станет хорошей мамой, ведь хозяйка замечательная. Я весь день провожу у них, только спать ухожу к себе», — цитирует Ксению Рябинкину «Экспресс газета». Издание также опубликовало фото Ольги с большим животом.

Напомним, у 46-летнего Евгения есть 25-летняя дочь от отношений с однокурсницей Юлией Жемчуговой, и трое детей от брака с пианисткой Екатериной Сканави: Алексей, Лев и Александра.

Стычкин и Сутулова познакомились, когда актер еще был женат. Несколько лет он жил на две семьи, но позже развелся, а в 2012-м женился на Ольге.