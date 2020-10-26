У звезды «Дома-2» Андрея Чуева и его супруги родился первый общий ребенок

Фото жены Андрея Чуева с новорожденным сыном Александром появилось на странице пары в Instagram. «Александр Андреевич Чуев, 26.10.2020, 12 часов по полудню! Спасибо, Господи, за мою Семью. Лизонька, доченька, у тебя родился Брат! Спасибо всем Вам дорогие наши Друзья!!! Отмечать будем благодарственной Молитвой, Господу нашему и сыну его Иисусу Христу! Спасибо Матушка Матрона, за чудеса твои и пути праведные и людей, которых посылала нам! Спасибо за наставления твои и молитвы! Спасибо за лечение правильное! Спасибо, что встретили сына моего и помогли Виктории родить нашего пупсика. Спасибо Всем, кто видит в нас Людей. Ну, и мне спасибо, малюсенькое, за то, что "перцем не старел"», — написал счастливый отец.