У звезды «Дома-2» Андрея Чуева и его супруги родился первый общий ребенок
Фото: Instagram Андрея и Виктории Чуевых
Фото жены Андрея Чуева с новорожденным сыном Александром появилось на странице пары в Instagram. «Александр Андреевич Чуев, 26.10.2020, 12 часов по полудню! Спасибо, Господи, за мою Семью. Лизонька, доченька, у тебя родился Брат! Спасибо всем Вам дорогие наши Друзья!!! Отмечать будем благодарственной Молитвой, Господу нашему и сыну его Иисусу Христу! Спасибо Матушка Матрона, за чудеса твои и пути праведные и людей, которых посылала нам! Спасибо за наставления твои и молитвы! Спасибо за лечение правильное! Спасибо, что встретили сына моего и помогли Виктории родить нашего пупсика. Спасибо Всем, кто видит в нас Людей. Ну, и мне спасибо, малюсенькое, за то, что "перцем не старел"», — написал счастливый отец.
Фото: Instagram Андрея и Виктории Чуевы
Напомним, Андрей и Виктория поженились три года назад. Невеста была моложе жениха на семнадцать лет. «У нас с женой разница 17 с половиной лет, и теоретически она конечно могла бы быть моей дочерью, но к счастью, она все-таки моя жена. Мы вместе уже больше года, 7 месяцев в законном браке, пытаемся зачать ляльку и желательно не одну», — рассказывал Чуев в 2018 году. У него также подрастает 11-летняя дочь Лиза от первого союза с Татьяной Киосей.
К слову, в августе шоумен и звезда реалити «Дом-2» Степан Меньщиков и его жена Ангелина Монах стали родителями девочки, которую назвали необычно — в честь отца Степанией. Недавно счастливые супруги крестили малышку. В Instagram Меньщиков опубликовал фото и видео с таинства.
Фото и видео: Instagram
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