Тысячи человек эвакуированы из-за лесного пожара на юге Франции

Во Франции бушуют лесные пожары. Как сообщает радиостанция France Bleu, в районе города Мартиг (департамент Буш-дю-Рон) огонь уничтожил более тысячи гектаров леса. Сильный ветер поспособствовал быстрому распространению огня, поэтому спасателям срочно пришлось эвакуировать более трех тысяч человек из зоны пожара. Отмечается, что около пятисот человек были эвакуированы морем, потому что автомобильные дороги были отрезаны огнем.

Для тушения пожара были задействованы более 1,8 тысяч пожарных и несколько самолетов, ведущих борьбу с огнем с воздуха. Во время спасательной операции четырнадцать огнеборцев получили легкие ранения. или отравились дымом. По сообщениям СМИ, в ночь на среду высота огня в нескольких районах превышала двадцать метров.

Напомним, минувшей осенью внимание всего мира было приковано к лесным пожарам в Сибири. Один из самых известных борцов за экологию, голливудский оскароносный актер Леонардо ДиКаприо делился в своем Instagram видео горящей тайги с призывом спасти планету. Начало 2020 года запомнилось и Австралии, в которой огонь уничтожил более 5,5 миллионов гектаров леса, а его жертвами стали более миллиарда животных. Так, исследователи отмечали, что популяция коал — едва ли не самых известных обитателей континента — сократилась почти на десять тысяч особей. Лишь в мае 2020 года в СМИ появились первые сообщения о возвращении сумчатых медведей в среду обитания.