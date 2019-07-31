Леонардо ДиКаприо вслед за российскими знаменитостями показал масштабы пожаров в Сибири

Российские актеры и певцы уже не первый день пытаются привлечь внимание к горящим в Сибири лесам. В Instagram знаменитости публикуют фото полыхающего леса и просят приступить к тушению тайги.

Посты с призывами появились в соцсетях Василия Вакуленко (Басты), Любови Толкалиной, Елены Летучей и других известных личностей.

Теперь о проблеме заговорил и один из самых медийных борцов за экологию – оскароносный актер Леонардо ДиКаприо. На его странице в Instagram, на которую подписаны 33 млн человек, не найти гламурных фотосессий или отчетов с вечеринок. Зато страница полна фотографий природы, животных и мест на Земле, которым угрожает исчезновение или экологическая катастрофа. ДиКаприо опубликовал видео издания Guardian, которое отображает масштаб лесных пожаров не только в Сибири, но и на Аляске, и в других местах планеты.