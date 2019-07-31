Леонардо ДиКаприо вслед за российскими знаменитостями показал масштабы пожаров в Сибири

Российские актеры и певцы уже не первый день пытаются привлечь внимание к горящим в Сибири лесам. В Instagram знаменитости публикуют фото полыхающего леса и просят приступить к тушению тайги.
Посты с призывами появились в соцсетях Василия Вакуленко (Басты), Любови Толкалиной, Елены Летучей и других известных личностей.
Теперь о проблеме заговорил и один из самых медийных борцов за экологию – оскароносный актер Леонардо ДиКаприо. На его странице в Instagram, на которую подписаны 33 млн человек, не найти гламурных фотосессий или отчетов с вечеринок. Зато страница полна фотографий природы, животных и мест на Земле, которым угрожает исчезновение или экологическая катастрофа. ДиКаприо опубликовал видео издания Guardian, которое отображает масштаб лесных пожаров не только в Сибири, но и на Аляске, и в других местах планеты.
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#Regram #RG @guardian: The Arctic Circle is suffering from an unprecedented number of wildfires in the latest sign of a climate crisis. Huge blazes in Greenland, Siberia and Alaska are producing plumes of smoke that can be seen from space. The World Meteorological Organisation has said these fires emitted as much CO2 in a month as the whole of Sweden does in a year.
«Полярный круг объят пожарами – горит Сибирь, Гренландия, Аляска. Дым виден даже из космоса. Всемирная метеорологическая организация заявила, что пожары ежемесячно выбрасывают в воздух столько углекислого газа, сколько вся Швеция за год», - говорится в видеоролике.
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#Regram #RG @unenvironment: Green 🌳 is Gold 🥇 The Green Rural Revival Program is working to improve lives, livelihoods and the environment. Instead of relying on heavily polluting industries, the focus is on win-wins for people and planet like eco-tourism. Explore more in our Stories ☝️ #BeatAirPollution #WorldEnvironmentDay
В соцсетях россиян продолжают появляться призывы обратить внимание на природное бедствие. Так, пост с медицинской маской опубликовала Светлана Сурганова.
«В Сибири и Якутии горят миллионы гектаров леса. Смог накрыл большинство крупных сибирских городов, людям нечем дышать. В муках гибнут животные и птицы. Дым дошел до Урала, Татарстана и Казахстана. Это глобальная экологическая катастрофа. Мы тратим огромные деньги на салюты, бордюры и перекладывание плитки, но об этих пожарах власти говорят, что тушить их «экономически не выгодно». Гринпис открыл сбор пожертвований на тушение и на добровольные пожарные дружины.
Мы призываем местные и федеральные власти сделать все, от них зависящее, для борьбы с огнем! Ваши перепосты и распространение информации помогут прекратить игнорировать происходящее!», - написала музыкант (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена, — прим. ред.).
Еще один борец за экологию, спортсмен, депутат и активист Николай Валуев поделился с подписчиками своими мыслями на этот счет.
«На сегодняшний день можно сделать вывод,что ситуация с пожарами в Сибири является следствием головотяпства и следования правилу,что мол пока пожар далеко от человеческого жилья,его тушить не обязательно. Эти доводы кстати часто звучали в последнее время,как оправдание бездействия местных чиновников. Это в свою очередь не может не вызывать чувство сильнейшего отторжения подобных объяснений,ведь при достаточном ветре и распространении огня, обстановка может и уже меняется в совершенно противоположную сторону, причем сценарий крайне негативный. В огне гибнут сотни тысяч, даже миллионы гектаров тайги,это приносит невыносимые муки местным жителям,гибнет флора и фауна первозданной природы,а это ещё и лёгкие планеты.У меня лично за последние годы вообще создаётся впечатление,что кое-где человек намеренно создаёт очаги возгорания,чтобы скрыть места незаконных вырубок.(примеры задержаний таких поджигателей есть). Необходимо срочно пересматривать нормативные документы,которые являются причиной столь глобальных катастроф,как мы с вами видим сегодня в Сибири. Уповать на дождик бесполезно. Он конечно когда-то пройдет,но сколько лесных массивов перестанет существовать к тому времени, одному Богу известно. Прежде всего это должно коснуться МПР,МЧС. Соответствующие запросы мы с коллегами сделали. Дальше будет работать прокуратура», - написал Валуев.
Елизавета Пескова отметила, что, когда горел Нотр-Дам, была всеобщая истерия. А на пожары в Сибири внимания никто не обращает.
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#сибирьгорит #потушитепожарысибири ⠀ Когда в Париже загорелся Нотр-Дам, только самый ленивый не выложил фото себя на фоне «города огней» или же просто пост с восклицаниями и соболезнованиями. Когда в самой большой по площади стране мира загорелся лес - потребовалось несколько недель для того, чтобы общественность обратила на это внимание. ⠀ Почему для того, чтобы начали спасать свои же природные богатства, задыхающихся людей, горящих животных и птиц нам приходится просить друг друга в соц-сетях подписывать петиции и распространять информацию?! По-моему, любому нормальному человеку ясно, что если горит - надо предпринять хоть какие-нибудь меры, а не тратить время на бесполезные рассуждения и длительные согласования. Зачем тогда предлагать Греции помощь в тушении пожаров? А, ну да, в России же всего достаточно, половину и сжечь можно. (специально для СМИ - это сарказм). ⠀ Мы должны чаще задумываться о последствиях климатических изменений, так как природная катастрофа рано или поздно отразится на мировой экологии 🌎 ⠀ Фотографии мне прислала @sokolovaas из Красноярского края.
Противоположную точку зрения озвучил Максим Галкин. Который отметил, что пожары подобного масштаба потушить невозможно. Годами ранее горели такие же площади, но не было моды писать об этом в соцсетях. По мнению артиста, поздно охать и ахать, когда уже все полыхает. Об экологии и лесах в частности нужно заботиться заранее: не загаживать мусором, не разводить костров. Одним словом, начинать с себя и заблаговременно, а не когда уже нет шансов.
Максима поддержали его поклонники из многомиллионной аудитории подписчиков, отметив, что он рассуждает намного логичнее, чем все те, кто уже высказался по этой теме.
Яна Рудковская, как и другие подписчики юмориста, отметила, что Максиму давно пора идти в политику, а она будет первой, кто за него проголосует.
А как вы считаете, что нужно делать, чтобы избежать подобных катастроф?
Текст: Галина Нежнева
Фото: Instagram, Getty Images
Видео: Instagram
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