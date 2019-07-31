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Леонардо ДиКаприо вслед за российскими знаменитостями показал масштабы пожаров в Сибири

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Леонардо ДиКаприо

Фото: Getty Images
Голливудский актер – один из самых известных борцов за экологию.

Российские актеры и певцы уже не первый день пытаются привлечь внимание к горящим в Сибири лесам. В Instagram знаменитости публикуют фото полыхающего леса и просят приступить к тушению тайги.

Посты с призывами появились в соцсетях Василия Вакуленко (Басты), Любови Толкалиной, Елены Летучей и других известных личностей.

Теперь о проблеме заговорил и один из самых медийных борцов за экологию – оскароносный актер Леонардо ДиКаприо. На его странице в Instagram, на которую подписаны 33 млн человек, не найти гламурных фотосессий или отчетов с вечеринок. Зато страница полна фотографий природы, животных и мест на Земле, которым угрожает исчезновение или экологическая катастрофа. ДиКаприо опубликовал видео издания Guardian, которое отображает масштаб лесных пожаров не только в Сибири, но и на Аляске, и в других местах планеты.

«Полярный круг объят пожарами – горит Сибирь, Гренландия, Аляска. Дым виден даже из космоса. Всемирная метеорологическая организация заявила, что пожары ежемесячно выбрасывают в воздух столько углекислого газа, сколько вся Швеция за год», - говорится в видеоролике.

«Зелень - это золото», - говорит Леонардо ДиКаприо

В соцсетях россиян продолжают появляться призывы обратить внимание на природное бедствие. Так, пост с медицинской маской опубликовала Светлана Сурганова.

«В Сибири и Якутии горят миллионы гектаров леса. Смог накрыл большинство крупных сибирских городов, людям нечем дышать. В муках гибнут животные и птицы. Дым дошел до Урала, Татарстана и Казахстана. Это глобальная экологическая катастрофа. Мы тратим огромные деньги на салюты, бордюры и перекладывание плитки, но об этих пожарах власти говорят, что тушить их «экономически не выгодно». Гринпис открыл сбор пожертвований на тушение и на добровольные пожарные дружины.

Мы призываем местные и федеральные власти сделать все, от них зависящее, для борьбы с огнем! Ваши перепосты и распространение информации помогут прекратить игнорировать происходящее!», - написала музыкант (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена, — прим. ред.).

Еще один борец за экологию, спортсмен, депутат и активист Николай Валуев поделился с подписчиками своими мыслями на этот счет.

«На сегодняшний день можно сделать вывод,что ситуация с пожарами в Сибири является следствием головотяпства и следования правилу,что мол пока пожар далеко от человеческого жилья,его тушить не обязательно. Эти доводы кстати часто звучали в последнее время,как оправдание бездействия местных чиновников. Это в свою очередь не может не вызывать чувство сильнейшего отторжения подобных объяснений,ведь при достаточном ветре и распространении огня, обстановка может и уже меняется в совершенно противоположную сторону, причем сценарий крайне негативный. В огне гибнут сотни тысяч, даже миллионы гектаров тайги,это приносит невыносимые муки местным жителям,гибнет флора и фауна первозданной природы,а это ещё и лёгкие планеты.У меня лично за последние годы вообще создаётся впечатление,что кое-где человек намеренно создаёт очаги возгорания,чтобы скрыть места незаконных вырубок.(примеры задержаний таких поджигателей есть). Необходимо срочно пересматривать нормативные документы,которые являются причиной столь глобальных катастроф,как мы с вами видим сегодня в Сибири. Уповать на дождик бесполезно. Он конечно когда-то пройдет,но сколько лесных массивов перестанет существовать к тому времени, одному Богу известно. Прежде всего это должно коснуться МПР,МЧС. Соответствующие запросы мы с коллегами сделали. Дальше будет работать прокуратура», - написал Валуев.

Елизавета Пескова отметила, что, когда горел Нотр-Дам, была всеобщая истерия. А на пожары в Сибири внимания никто не обращает.

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#сибирьгорит #потушитепожарысибири ⠀ Когда в Париже загорелся Нотр-Дам, только самый ленивый не выложил фото себя на фоне «города огней» или же просто пост с восклицаниями и соболезнованиями. Когда в самой большой по площади стране мира загорелся лес - потребовалось несколько недель для того, чтобы общественность обратила на это внимание. ⠀ Почему для того, чтобы начали спасать свои же природные богатства, задыхающихся людей, горящих животных и птиц нам приходится просить друг друга в соц-сетях подписывать петиции и распространять информацию?! По-моему, любому нормальному человеку ясно, что если горит - надо предпринять хоть какие-нибудь меры, а не тратить время на бесполезные рассуждения и длительные согласования. Зачем тогда предлагать Греции помощь в тушении пожаров? А, ну да, в России же всего достаточно, половину и сжечь можно. (специально для СМИ - это сарказм). ⠀ Мы должны чаще задумываться о последствиях климатических изменений, так как природная катастрофа рано или поздно отразится на мировой экологии 🌎 ⠀ Фотографии мне прислала @sokolovaas из Красноярского края.

Публикация от Elizaveta Peskova (@stpellegrino)

Противоположную точку зрения озвучил Максим Галкин. Который отметил, что пожары подобного масштаба потушить невозможно. Годами ранее горели такие же площади, но не было моды писать об этом в соцсетях. По мнению артиста, поздно охать и ахать, когда уже все полыхает. Об экологии и лесах в частности нужно заботиться заранее: не загаживать мусором, не разводить костров. Одним словом, начинать с себя и заблаговременно, а не когда уже нет шансов.

Максима поддержали его поклонники из многомиллионной аудитории подписчиков, отметив, что он рассуждает намного логичнее, чем все те, кто уже высказался по этой теме.

Яна Рудковская, как и другие подписчики юмориста, отметила, что Максиму давно пора идти в политику, а она будет первой, кто за него проголосует.

А как вы считаете, что нужно делать, чтобы избежать подобных катастроф?

Текст: Галина Нежнева

Фото: Instagram, Getty Images

Видео: Instagram

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