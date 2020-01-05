«Австралия в огне»: знаменитости привлекают внимание к катастрофе

Некоторые отечественные знаменитости также обратили внимание фолловеров на пожары в Австралии. Анастасия Задорожная репостнула сообщение из Instagram Леонардо ДиКаприо с подписью «Какой-то чудовищный ад».

А Айза Анохина поделилась своими мыслями: «…Вы видели, что сейчас творится в Австралии??? Если в Сибири горело 6,7 миллионов гектаров леса, а в Австралии горит 14,5 миллионов!!! На данный момент сгорели заживо уже 480 миллионов животных!!!! Я просто рыдаю!!! 480 миллионов живых существ!!!! В Австралии и так проблемы с озоновым слоем, так сейчас выброс CO2 (углекислого газа) 250 миллионов тонн!!! Из-за этого тепла тают ледники Новой Зеландии!!! Это глобальная катастрофа! Почти каждое животное Австралии внесено в Красную книгу!!! Это наше общее достояние! Достояние планеты Земля! Я пишу и мне плохо! Как все это восстановить, как вернуть??? И вы понимаете, что это не просто так все? Да, и раньше горело! Это нормально, это естественно скажете вы! Но это нормально и естественно в допустимом количестве!! <…> В Москве нет зимы, в Австралии на 2019 год зафиксирована максимальная температура жары и засуха была лютая!!! А сейчас в Австралии лето только началось!!! Только началось и такой ужас уже!! То есть дальше больше!!! Я очень хочу, чтобы весь мир объединился и сделал уже что-нибудь!!! Мы не можем!! Люди обычные не могут! Мы можем только сидеть и говорить об этом! Нужно на правительственном уровне решать эту проблему!! Глобальную проблему человечества!(( умы людей ещё не способны принять эту данность! Так как эта тема начала озвучиваться лишь сейчас, раньше мы просто не видели никакой связи, а сейчас нам хотя бы стали давать информацию( не всегда достоверную, но хотя бы какую-то( мне страшно, мне больно и невероятно стыдно, что я ничего не могу сделать... парижское соглашение было подписано в 2016 году, но ни хрена не происходит.. становится только хуже».