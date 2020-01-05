«Австралия в огне»: знаменитости привлекают внимание к катастрофе
я выбрал вместо рекламы.
Фото: East News
Ситуация с лесными пожарами в Австралии стала катастрофической. На сегодняшний день от огня пострадало более 5,5 миллионов гектаров леса, а застилающий континент дым видно из космоса.
Главные «звездные» борцы за экологию привлекают внимание поклонников и СМИ к этой теме. Так, Леонардо ДиКаприо и Шэрон Стоун опубликовали в своих блогах пост юной экоактивистки Греты Тунберг: «Австралия в огне. И лето там только начинается. 2019 год был годом рекордной жары и рекордной засухи. Сегодня температура за пределами Сиднея была 48,9 ° C. 500 миллионов (!!) животных считаются мертвыми из-за лесных пожаров. Более 20 человек погибли и тысячи домов сгорели дотла. По данным Sydney Morning Herald, в результате пожаров произошла 2/3 национальных ежегодных выбросов CO2. Дым покрыл ледники в далекой Новой Зеландии (!), заставляя их нагреваться и таять быстрее из-за эффекта альбедо.
И еще. Все это до сих пор не привело ни к каким политическим действиям. Потому что нам все еще не удается установить связь между климатическим кризисом и усилением экстремальных погодных явлений и стихийных бедствий, таких как #AustraliaFires. Это должно измениться. И это должно измениться сейчас. Я думаю о людях Австралии и тех, кто пострадал от этих разрушительных пожаров».
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#Regram #RG @gretathunberg: Australia is on fire. And the summer there has only just begun. 2019 was a year of record heat and record drought. Today the temperature outside Sydney was 48,9°C. 500 million (!!) animals are estimated dead because of the bushfires. Over 20 people have died and thousands of homes have burned to ground. The fires have spewed 2/3 of the nations national annual CO2 emissions, according to the Sydney Morning Herald. The smoke has covered glaciers in distant New Zealand (!) making them warm and melt faster because of the albedo effect. And yet. All of this still has not resulted in any political action. Because we still fail to make the connection between the climate crisis and increased extreme weather events and nature disasters like the #AustraliaFires That has to change. And it has to change now. My thoughts are with the people of Australia and those affected by these devastating fires.
Свои соболезнования принесли члены британской королевской семьи.
«Я была глубоко опечалена, услышав о продолжающихся лесных пожарах и их разрушительном воздействии во многих частях Австралии.
Я выражаю благодарность аварийным службам и тем, кто подвергает свою жизнь опасности, чтобы помочь нуждающимся общинам. Принц Филипп и я посылаем наши мысли и молитвы всем австралийцам в это трудное время», — приводится цитата из официального заявления королевы Елизаветы.
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Her Majesty The Queen has sent a message of condolence to the Governor General of Australia, Governor of New South Wales, Governor of Queensland, and Governor of Victoria and to all Australians: "I have been deeply saddened to hear of the continued bushfires and their devastating impact across many parts of Australia. My thanks go out to the emergency services, and those who put their own lives in danger to help communities in need. Prince Philip and I send our thoughts and prayers to all Australians at this difficult time. Elizabeth R"
«Мы выражаем наши глубочайшие соболезнования семьям и друзьям тех, кто трагически погиб, а также отважным пожарным, которые продолжают рисковать своей жизнью, чтобы спасти жизни других», — говорится в официальном аккаунте Кенсингтонского дворца.
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We continue to be shocked and deeply saddened to hear about the fires that are destroying homes, livelihoods and wildlife across much of Australia. Our thoughts and prayers are with all the people and communities who are affected by this devastating event. We send our deepest condolences to the families and friends of those who have tragically lost their lives, and the brave firefighters who continue to risk their own lives to save the lives of others. The Duke and Duchess of Cambridge Image courtesy of @nytimes
«Мы по-прежнему шокированы и глубоко опечалены, услышав о пожарах, которые разрушают дома, источники средств к существованию и дикую природу в большей части Австралии. «Наши мысли и молитвы с теми по всей Австралии, кто продолжает сталкиваться с разрушительными пожарами, которые бушуют месяцами. От областей, с которыми мы лично связаны, таких, как общины и люди, которых мы посетили в Новом Южном Уэльсе в 2018 году, до пожаров в Калифорнии и некоторых частях Африки, мы поражены все более и более частым присутствием этих экологических катастроф, включая, конечно, разрушения Амазонки, которая продолжается», — заявили герцог и герцогиня Сассекские.
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Our thoughts and prayers are with those across Australia who are continuing to face the devastating fires that have been raging for months. From areas we are personally connected to such as the communities and people we visited in New South Wales in 2018, to the fires in California and parts of Africa, we are struck by the increasingly overlapping presence of these environmental disasters, including of course the destruction of the Amazon which continues. This global environmental crisis has now been described as Ecocide. It’s easy to feel helpless, but there’s always a way to help. To find out how you can lend your support, please see the links below to help as we have. https://fundraise.redcross.org.au/drr (@redcrossau) https://www.rfs.nsw.gov.au/about-us/fundraising (@nswrfs) https://www.cfa.vic.gov.au/about/supporting-cfa#donate-cfa Photo © @nswrfs / @dale_appleton / Jay Elai
Некоторые отечественные знаменитости также обратили внимание фолловеров на пожары в Австралии. Анастасия Задорожная репостнула сообщение из Instagram Леонардо ДиКаприо с подписью «Какой-то чудовищный ад».
А Айза Анохина поделилась своими мыслями: «…Вы видели, что сейчас творится в Австралии??? Если в Сибири горело 6,7 миллионов гектаров леса, а в Австралии горит 14,5 миллионов!!! На данный момент сгорели заживо уже 480 миллионов животных!!!! Я просто рыдаю!!! 480 миллионов живых существ!!!! В Австралии и так проблемы с озоновым слоем, так сейчас выброс CO2 (углекислого газа) 250 миллионов тонн!!! Из-за этого тепла тают ледники Новой Зеландии!!! Это глобальная катастрофа! Почти каждое животное Австралии внесено в Красную книгу!!! Это наше общее достояние! Достояние планеты Земля! Я пишу и мне плохо! Как все это восстановить, как вернуть??? И вы понимаете, что это не просто так все? Да, и раньше горело! Это нормально, это естественно скажете вы! Но это нормально и естественно в допустимом количестве!! <…> В Москве нет зимы, в Австралии на 2019 год зафиксирована максимальная температура жары и засуха была лютая!!! А сейчас в Австралии лето только началось!!! Только началось и такой ужас уже!! То есть дальше больше!!! Я очень хочу, чтобы весь мир объединился и сделал уже что-нибудь!!! Мы не можем!! Люди обычные не могут! Мы можем только сидеть и говорить об этом! Нужно на правительственном уровне решать эту проблему!! Глобальную проблему человечества!(( умы людей ещё не способны принять эту данность! Так как эта тема начала озвучиваться лишь сейчас, раньше мы просто не видели никакой связи, а сейчас нам хотя бы стали давать информацию( не всегда достоверную, но хотя бы какую-то( мне страшно, мне больно и невероятно стыдно, что я ничего не могу сделать... парижское соглашение было подписано в 2016 году, но ни хрена не происходит.. становится только хуже».
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Фото: East News
Видео: YouTube/BBC News
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