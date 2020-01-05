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«Австралия в огне»: знаменитости привлекают внимание к катастрофе

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я выбрал вместо рекламы.
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Фото: East News

В Австралии бушуют лесные пожары.

Ситуация с лесными пожарами в Австралии стала катастрофической. На сегодняшний день от огня пострадало более 5,5 миллионов гектаров леса, а застилающий континент дым видно из космоса.

Главные «звездные» борцы за экологию привлекают внимание поклонников и СМИ к этой теме. Так, Леонардо ДиКаприо и Шэрон Стоун опубликовали в своих блогах пост юной экоактивистки Греты Тунберг: «Австралия в огне. И лето там только начинается. 2019 год был годом рекордной жары и рекордной засухи. Сегодня температура за пределами Сиднея была 48,9 ° C. 500 миллионов (!!) животных считаются мертвыми из-за лесных пожаров. Более 20 человек погибли и тысячи домов сгорели дотла. По данным Sydney Morning Herald, в результате пожаров произошла 2/3 национальных ежегодных выбросов CO2. Дым покрыл ледники в далекой Новой Зеландии (!), заставляя их нагреваться и таять быстрее из-за эффекта альбедо.

И еще. Все это до сих пор не привело ни к каким политическим действиям. Потому что нам все еще не удается установить связь между климатическим кризисом и усилением экстремальных погодных явлений и стихийных бедствий, таких как #AustraliaFires. Это должно измениться. И это должно измениться сейчас. Я думаю о людях Австралии и тех, кто пострадал от этих разрушительных пожаров».

Свои соболезнования принесли члены британской королевской семьи.

«Я была глубоко опечалена, услышав о продолжающихся лесных пожарах и их разрушительном воздействии во многих частях Австралии.

Я выражаю благодарность аварийным службам и тем, кто подвергает свою жизнь опасности, чтобы помочь нуждающимся общинам. Принц Филипп и я посылаем наши мысли и молитвы всем австралийцам в это трудное время», — приводится цитата из официального заявления королевы Елизаветы.

«Мы выражаем наши глубочайшие соболезнования семьям и друзьям тех, кто трагически погиб, а также отважным пожарным, которые продолжают рисковать своей жизнью, чтобы спасти жизни других», — говорится в официальном аккаунте Кенсингтонского дворца.

«Мы по-прежнему шокированы и глубоко опечалены, услышав о пожарах, которые разрушают дома, источники средств к существованию и дикую природу в большей части Австралии. «Наши мысли и молитвы с теми по всей Австралии, кто продолжает сталкиваться с разрушительными пожарами, которые бушуют месяцами. От областей, с которыми мы лично связаны, таких, как общины и люди, которых мы посетили в Новом Южном Уэльсе в 2018 году, до пожаров в Калифорнии и некоторых частях Африки, мы поражены все более и более частым присутствием этих экологических катастроф, включая, конечно, разрушения Амазонки, которая продолжается», — заявили герцог и герцогиня Сассекские.

Некоторые отечественные знаменитости также обратили внимание фолловеров на пожары в Австралии. Анастасия Задорожная репостнула сообщение из Instagram Леонардо ДиКаприо с подписью «Какой-то чудовищный ад».

А Айза Анохина поделилась своими мыслями: «…Вы видели, что сейчас творится в Австралии??? Если в Сибири горело 6,7 миллионов гектаров леса, а в Австралии горит 14,5 миллионов!!! На данный момент сгорели заживо уже 480 миллионов животных!!!! Я просто рыдаю!!! 480 миллионов живых существ!!!! В Австралии и так проблемы с озоновым слоем, так сейчас выброс CO2 (углекислого газа) 250 миллионов тонн!!! Из-за этого тепла тают ледники Новой Зеландии!!! Это глобальная катастрофа! Почти каждое животное Австралии внесено в Красную книгу!!! Это наше общее достояние! Достояние планеты Земля! Я пишу и мне плохо! Как все это восстановить, как вернуть??? И вы понимаете, что это не просто так все? Да, и раньше горело! Это нормально, это естественно скажете вы! Но это нормально и естественно в допустимом количестве!! <…> В Москве нет зимы, в Австралии на 2019 год зафиксирована максимальная температура жары и засуха была лютая!!! А сейчас в Австралии лето только началось!!! Только началось и такой ужас уже!! То есть дальше больше!!! Я очень хочу, чтобы весь мир объединился и сделал уже что-нибудь!!! Мы не можем!! Люди обычные не могут! Мы можем только сидеть и говорить об этом! Нужно на правительственном уровне решать эту проблему!! Глобальную проблему человечества!(( умы людей ещё не способны принять эту данность! Так как эта тема начала озвучиваться лишь сейчас, раньше мы просто не видели никакой связи, а сейчас нам хотя бы стали давать информацию( не всегда достоверную, но хотя бы какую-то( мне страшно, мне больно и невероятно стыдно, что я ничего не могу сделать... парижское соглашение было подписано в 2016 году, но ни хрена не происходит.. становится только хуже».

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

Фото: East News

Видео: YouTube/BBC News

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