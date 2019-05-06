«Таня блистала»: Любовь Успенская на концертах в Турции выступила с дочерью

Любовь Успенская гастролирует по курортным городам Турции. Два ее последних выступления прошли в Кемере и Белеке. Артистка устроила сюрприз для своих фанатов. Во время концертов она вывела на сцену дочь Татьяну Плаксину. Поклонники знают, как трепетно Успенская относится к своему единственному ребенку, особенно после того, как Татьяна получила травму в конце прошлого года.

Выступление с дочерью, по словам Успенской, прошло на ура. Зрители с восторгом приняли пение Татьяны. «Зал был в восторге от ее выступления. … Татьяна, без единой репетиции, выступила великолепно. Я горжусь. А сегодня был второй концерт, он был еще лучше и Таня блистала еще больше... Я даже как будто была лишняя...Таня - лучшая», - написала в Instagram Любовь Успенская.