logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

«Таня блистала»: Любовь Успенская на концертах в Турции выступила с дочерью

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 11

Любовь Успенская гастролирует по Турции

Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look press
Королева шансона вышла на сцену с наследницей в Кемере и Белеке.

Любовь Успенская гастролирует по курортным городам Турции. Два ее последних выступления прошли в Кемере и Белеке. Артистка устроила сюрприз для своих фанатов. Во время концертов она вывела на сцену дочь Татьяну Плаксину. Поклонники знают, как трепетно Успенская относится к своему единственному ребенку, особенно после того, как Татьяна получила травму в конце прошлого года.

Выступление с дочерью, по словам Успенской, прошло на ура. Зрители с восторгом приняли пение Татьяны. «Зал был в восторге от ее выступления. Татьяна, без единой репетиции, выступила великолепно. Я горжусь. А сегодня был второй концерт, он был еще лучше и Таня блистала еще больше... Я даже как будто была лишняя...Таня - лучшая», - написала в Instagram Любовь Успенская.

Подписчики сразу же написали десятки комментариев, отметив, что голоса Любови и Татьяны очень похожи. «Голос очень похож на ваш, издалека увидев, подумала прическу сменили. Не узнала! Очень хорошо поет, гены видимо!», «Почему имея такой талант она раньше не запела?», «Очень похожа на Любу. Но тембр свой-собственный. неподражаемый. Люба, надо было рожать таких девочек штук пять!)))», - похвалили фолловеры Успенской (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена. — прим. ред.).

Концерты в Турции – стали совместным редким своеобразным отпуском артистки с дочерью. Татьяна Плаксина за границей проходит длительную реабилитацию после неудачной операции. Ее девушке сделали после двойного перелома челюсти. Успенская редко видится с дочерью и тяжело переносит разлуку с ней, об этом она не раз рассказывала подписчикам в Instagram.

А вам понравилось выступление Татьяны?

Текст: Галина Нежнева

Фото: Instagram, Komsomolskaya Pravda/ Global Look press

Видео: Instagram

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!

Еще по теме
Загрузка...
Популярное
Загрузка...
Выбор редакции
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...
Обсуждаемое
10-летняя дочь Алсу победила в проекте «Голос. Дети»
«Почему она молчит?»: Алсу впервые вышла в свет после скандала на детском «Голосе»
«И где же тут голос?»: зрители возмущены победой дочери Алсу в шоу «Голос. Дети»
Травяной чай, ингаляции и еще 5 простых советов, как вернуть пропавший голос
«Что это за девочка»: поклонники не узнают постройневшую и похорошевшую Анфису Чехову
«Люди, будьте добрее!»: Наташа Королева, Яна Рудковская и другие звезды высказались о финале шоу «Голос. Дети»