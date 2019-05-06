«Таня блистала»: Любовь Успенская на концертах в Турции выступила с дочерью

Любовь Успенская гастролирует по курортным городам Турции. Два ее последних выступления прошли в Кемере и Белеке. Артистка устроила сюрприз для своих фанатов. Во время концертов она вывела на сцену дочь Татьяну Плаксину. Поклонники знают, как трепетно Успенская относится к своему единственному ребенку, особенно после того, как Татьяна получила травму в конце прошлого года.
Выступление с дочерью, по словам Успенской, прошло на ура. Зрители с восторгом приняли пение Татьяны. «Зал был в восторге от ее выступления. … Татьяна, без единой репетиции, выступила великолепно. Я горжусь. А сегодня был второй концерт, он был еще лучше и Таня блистала еще больше... Я даже как будто была лишняя...Таня - лучшая», - написала в Instagram Любовь Успенская.
Подписчики сразу же написали десятки комментариев, отметив, что голоса Любови и Татьяны очень похожи. «Голос очень похож на ваш, издалека увидев, подумала прическу сменили. Не узнала! Очень хорошо поет, гены видимо!», «Почему имея такой талант она раньше не запела?», «Очень похожа на Любу. Но тембр свой-собственный. неподражаемый. Люба, надо было рожать таких девочек штук пять!)))», - похвалили фолловеры Успенской (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена. — прим. ред.).
Концерты в Турции – стали совместным редким своеобразным отпуском артистки с дочерью. Татьяна Плаксина за границей проходит длительную реабилитацию после неудачной операции. Ее девушке сделали после двойного перелома челюсти. Успенская редко видится с дочерью и тяжело переносит разлуку с ней, об этом она не раз рассказывала подписчикам в Instagram.
А вам понравилось выступление Татьяны?
Текст: Галина Нежнева
Фото: Instagram, Komsomolskaya Pravda/ Global Look press
Видео: Instagram
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