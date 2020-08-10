Точка поставлена: 37-летняя Ирена Понарошку развелась с мужем-кришнаитом

Напомним, популярная блогер и диджей поженились в 2010 году. В марте 2011 года у пары родился сын Серафим, а в октябре 2018 года — сын Теодор. О проблемах в браке Понарошку и Листа стало известно еще год назад. Осенью 2019 года Александр опубликовал в своем микроблоге гневный пост, в котором называл супругу непечатными словами, отметив, что «ей за него стыдно». Тогда многие подписчики не поверили, что диджей сам сделал такой гневный выпад в адрес матери своих детей, и предположили, что его аккаунт взломали. Но после того, как пост через некоторое время исчез, все решили — он был авторства Александра. Ирена тогда ситуацию не комментировала. Уже в июле 2020 года блогер и телеведущая подала заявление на развод в один из участков мировых судей города Москвы. Судя по всему, и спора о разделе имущества и об опеке над детьми между теперь уже бывшими супругами не возникло.