Развод или взломали? Муж 36-летней Ирены Понарошку резко сообщил о расставании с ней

Причем сделал это 43-летний Александр весьма грубо. Сначала на его странице появилась фотография с супругой, которую в подписи он послал в известном в народе направлении из трех букв. Через несколько минут Лист скорректировал подпись, заявив однозначно: «Развод!». Однако потом и этот выкрик с его страницы исчез.

Поклонники принялись спрашивать его в комментариях, что происходит. Один из подписчиков отметил, что у него красивая жена, на что DJ List однозначно заявил: «Больше нет(((».