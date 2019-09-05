Развод или взломали? Муж 36-летней Ирены Понарошку резко сообщил о расставании с ней

Поклонники известного журналиста, колумниста и блогера Ирены Понарошку не на шутку перепугались. Ее супруг – DJ List, Александр Лист (Глухов) заявил, что они разводятся.
Причем сделал это 43-летний Александр весьма грубо. Сначала на его странице появилась фотография с супругой, которую в подписи он послал в известном в народе направлении из трех букв. Через несколько минут Лист скорректировал подпись, заявив однозначно: «Развод!». Однако потом и этот выкрик с его страницы исчез.
Поклонники принялись спрашивать его в комментариях, что происходит. Один из подписчиков отметил, что у него красивая жена, на что DJ List однозначно заявил: «Больше нет(((».
В тоже время на странице Ирены царит гармония и красота. Ни намека на испортившиеся отношения, а только дети, море и любовь.
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Все никак не могу собраться с мыслями и написать про роды... 💭 ⠀ «Большое видится на расстояньи» - для меня до сих пор это настолько сокровенное переживание, настолько больше, чем просто пробка-схватки-потуги, что я просто не могу найти слов, мой земной словарь бессилен перед этим космическим процессом... ⠀ Хотя очень хочу поделиться тем, каким волшебным может быть это погружение в пучину боли, из которой ты выныриваешь с мокрым теплым счастьем на руках! ⠀ «Какой он хороший, какой он хороший, какой хороший!» - почему-то говорила я, захлебываясь эндорфином и окситоцином, когда Тео приземлился у меня на груди... Уже тогда вся моя армия прилагательных и деепричастных оборотов капитулировала перед абсолютной великолепизной этого крошечного создания... ⠀ Я бы многое отдала, чтобы снова и снова проживать то утро. К счастью, у меня есть тайный портал, который возвращает меня в это море беззащитной нежности: стоит только дотронуться до теплой макушки, ощутить под пальцами пушок, закрыть глаза, и... какой хороший, какой хороший, какой он хороший...🌪❤️ ⠀ #ТеоСан #сделаноСлюбовью
Глядя на страницы супругов в Instagram, их можно посчитать идеальной парой. Оба пропагандируют здоровый образ жизни: Ирена и ее муж-кришнаит - вегетарианцы, бережно обращаются с природой, Александр ездит на экологичном авто. Оба постоянно публикуют снимки с двумя сыновьями: 8-летним Серафимом и Теодором, которому в октябре исполнится год.
Некоторые подписчики Александра и Ирены предположили, что его страницу в соцсети взломали. Passion.ru следит за развитием событий.
Текст: Галина Нежнева
Фото и видео: Instagram
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