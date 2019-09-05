passion.ru
passion.ru
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Развод или взломали? Муж 36-летней Ирены Понарошку резко сообщил о расставании с ней

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 11

Ирена Понарошку и Александр Лист

Фото: Instagram

Александр Лист оповестил о переменах в личной жизни через соцсети.

Поклонники известного журналиста, колумниста и блогера Ирены Понарошку не на шутку перепугались. Ее супруг – DJ List, Александр Лист (Глухов) заявил, что они разводятся.

Александр Лист

Причем сделал это 43-летний Александр весьма грубо. Сначала на его странице появилась фотография с супругой, которую в подписи он послал в известном в народе направлении из трех букв. Через несколько минут Лист скорректировал подпись, заявив однозначно: «Развод!». Однако потом и этот выкрик с его страницы исчез.

Поклонники принялись спрашивать его в комментариях, что происходит. Один из подписчиков отметил, что у него красивая жена, на что DJ List однозначно заявил: «Больше нет(((».

Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 2

В тоже время на странице Ирены царит гармония и красота. Ни намека на испортившиеся отношения, а только дети, море и любовь.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Все никак не могу собраться с мыслями и написать про роды... 💭 ⠀ «Большое видится на расстояньи» - для меня до сих пор это настолько сокровенное переживание, настолько больше, чем просто пробка-схватки-потуги, что я просто не могу найти слов, мой земной словарь бессилен перед этим космическим процессом... ⠀ Хотя очень хочу поделиться тем, каким волшебным может быть это погружение в пучину боли, из которой ты выныриваешь с мокрым теплым счастьем на руках! ⠀ «Какой он хороший, какой он хороший, какой хороший!» - почему-то говорила я, захлебываясь эндорфином и окситоцином, когда Тео приземлился у меня на груди... Уже тогда вся моя армия прилагательных и деепричастных оборотов капитулировала перед абсолютной великолепизной этого крошечного создания... ⠀ Я бы многое отдала, чтобы снова и снова проживать то утро. К счастью, у меня есть тайный портал, который возвращает меня в это море беззащитной нежности: стоит только дотронуться до теплой макушки, ощутить под пальцами пушок, закрыть глаза, и... какой хороший, какой хороший, какой он хороший...🌪❤️ ⠀ #ТеоСан #сделаноСлюбовью

Публикация от NEW! Маски для Stories! 🥑 (@irenaponaroshku)

Глядя на страницы супругов в Instagram, их можно посчитать идеальной парой. Оба пропагандируют здоровый образ жизни: Ирена и ее муж-кришнаит - вегетарианцы, бережно обращаются с природой, Александр ездит на экологичном авто. Оба постоянно публикуют снимки с двумя сыновьями: 8-летним Серафимом и Теодором, которому в октябре исполнится год.

Некоторые подписчики Александра и Ирены предположили, что его страницу в соцсети взломали. Passion.ru следит за развитием событий.

Текст: Галина Нежнева

Фото и видео: Instagram

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!