37-летняя Ирена Понарошку разводится с мужем-кришнаитом
Фото: www.instagram.com/irenaponaroshku/
37-летняя телеведущая и популярный блогер Ирена Понарошку (Ирина Филиппова) подала на развод с мужем — диджеем Александром Листом — после 10 лет брака, сообщает «СтарХит».
Проблемы в семье начались давно: осенью 2019 года Александр опубликовал в своем микроблоге гневный пост, в котором называл супругу непечатными словами, отметив, что «ей за него стыдно». Тогда многие подписчики не поверили, что Лист сам сделал такой гневный выпад в адрес матери своих детей, и предположили, что его аккаунт взломали. Но после того, как пост через некоторое время исчез, все решили — он был авторства Александра. Ирина ситуацию не комментировала.
Несколько месяцев назад «СтарХит» поинтересовался у Листа, помирились ли они с женой, ответ был отрицательным.
Фото: www.instagram.com/irenaponaroshku/
И теперь стало известно, что в начале июля Понарошку решилась на развод, подав документы в мировой участок суда. Судя по всему, раздела имущества и спора об опеке детей не будет. Вскоре телеведущая-вегетарианка и ее муж-кришнаит перестанут быть супругами — первое судебное заседание пройдет 23 июля.
Напомним, у Ирины и Александра двое детей — Серафим и Теодор. Мать провела с сыновьями карантин в Америке, а после вернулась в Россию. Сейчас основной ее заработок идет из Instagram, приносящего приличные деньги (Ирена входит в число самых высокооплачиваемых российских блогеров), а дела у ее почти уже бывшего мужа не такие радостные. Во время пандемии коронавируса он даже просил финансовой помощи у подписчиков.
Фото и видео: Instagram Ирены Понарошку и Александра Листа
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