37-летняя Ирена Понарошку разводится с мужем-кришнаитом

37-летняя телеведущая и популярный блогер Ирена Понарошку (Ирина Филиппова) подала на развод с мужем — диджеем Александром Листом — после 10 лет брака, сообщает «СтарХит».

Проблемы в семье начались давно: осенью 2019 года Александр опубликовал в своем микроблоге гневный пост, в котором называл супругу непечатными словами, отметив, что «ей за него стыдно». Тогда многие подписчики не поверили, что Лист сам сделал такой гневный выпад в адрес матери своих детей, и предположили, что его аккаунт взломали. Но после того, как пост через некоторое время исчез, все решили — он был авторства Александра. Ирина ситуацию не комментировала.

Несколько месяцев назад «СтарХит» поинтересовался у Листа, помирились ли они с женой, ответ был отрицательным.