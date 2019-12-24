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«Заберу тебя с собой в новый год»: Ольга Бузова в песне призналась в чувствах к известному блогеру

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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Ольга Бузова к Новому году готова

Фото: Instagram

Певица выпустила новый трек вместе Давидом Манукяном.

Ольга Бузова в преддверии Нового года выпустила новый трек «Мандаринка», который, по ее словам, поможет создать больше праздничного настроения.

«Конец года всегда тяжелый для всех, да и в такую пасмурную погоду многие без настроения. И мы хотели напомнить вам, что впереди праздничные дни, и максимально поднять настроение этой доброй, веселой новогодней песней «Мандаринка». Ведь без чего не обходится любой Новый год? Конечно же, без мандаринки и бокальчика любимого игристого, и конечно же, хорошего праздничного настроения, которое обязательно поднимется после подслушивания нашего трека», — написала Ольга Бузова в Instagram.

И тут же певица, блогер, телеведущая и бизнес-вумен добавила: «@dava_m заберу тебя с собой в Новый год».

Давид Манукян не остался в долгу: «Это я тебя заберу с собой в Новый год!», — ответил он в первом же комментарии.

Слухи о том, что у Ольги и Давила роман, появились несколько недель назад, когда в эфир вышли первые выпуски шоу «План Б» с Бузовой и Батрутдиновым. Тогда певица и блогер не демонстрировали чувств открыто. Но ближе к окончанию телепроекта, где Ольга по сценарию ищет новую любовь, она и Давид начали признаваться в чувствах друг к другу, оставляя нежные сообщения в Сети.

Фото и видео: Instagram

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