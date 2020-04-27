Располневшая возлюбленная оставившего жену Константина Ивлева отреагировала на разговоры о своей беременности
Фото: Instagram Леры Куденковой
В начале весны прогремел скандал: супруга 46-летнего ведущего кулинарного шоу «На ножах» Константина Ивлева подала на развод после того, как в Сети начали появляться фотографии ее мужа с журналисткой Валерией Куденковой. Звездный супруг отреагировал на сообщения в прессе спокойно, объяснив, что «все произошло так, как должно было случиться».
Спустя пару месяцев подписчики блога Куденковой начали подозревать, что она находится в «интересном положении», однако Валерия успокоила общественность: это всего лишь последствия карантина и вкусных блюд, которые готовит для нее любимый мужчина.
Константин и Мария прожили в браке 22 года. В далеком 1997 году, ведя будущую мать своих детей под венец, мужчина открыто делился мечтами прожить с ней всю жизнь. В семье появились на свет сын Матвей и дочь Маруся, и судя по интервью, которые дает их отец, обоих ждет хорошее образование и прекрасное будущее.
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Фото и видео: Instagram
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