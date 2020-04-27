Располневшая возлюбленная оставившего жену Константина Ивлева отреагировала на разговоры о своей беременности

В начале весны прогремел скандал: супруга 46-летнего ведущего кулинарного шоу «На ножах» Константина Ивлева подала на развод после того, как в Сети начали появляться фотографии ее мужа с журналисткой Валерией Куденковой. Звездный супруг отреагировал на сообщения в прессе спокойно, объяснив, что «все произошло так, как должно было случиться».

Спустя пару месяцев подписчики блога Куденковой начали подозревать, что она находится в «интересном положении», однако Валерия успокоила общественность: это всего лишь последствия карантина и вкусных блюд, которые готовит для нее любимый мужчина.