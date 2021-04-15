Теперь официально: Дженнифер Лопес и Алекс Родригес подтвердили, что они не пара
Фото: Kristin Callahan/ Global Look press
51-летняя Дженнифер Лопес и 45-летний Алекс Родригес расторгли помолвку — они больше не пара. Слухи о том, что в отношениях звезд не все гладко, стали ходить месяц назад. Тогда причиной якобы расставания называли измены спортсмена. В то же время Лопес сняла помолвочное кольцо с огромным драгоценным камнем.
После были сообщения, что влюбленные все же стараются наладить отношения. Но нет, любовь закончилась, но Лопес с Родригесом надеются сохранить теплые отношения.
Свое расставание они официально подтвердили изданию TODAY.
«Мы поняли, что мы стали как друзья, и надеемся, что останемся ими. Мы продолжим работать вместе и поддерживать друг друга в наших общих делах и проектах. Мы желаем всего наилучшего друг другу и детям друг друга», — заявили они.
Дженнифер и Алекс объявили о помолвке в марте 2019-го. Предложение Родригес сделал на Багамах. «Он привнес в мою жизнь то, чего у меня никогда не было раньше: безусловную поддержку и любовь, своего рода совпадение двух близнецовых душ», — говорила певица об избраннике.
2020 год выдался непростым для пары: из-за пандемии им пришлось отложить свадьбу, которую хотели устроить в Италии.
Напомним, Дженнифер два года была замужем за официантом Оджани Ноа, столько же времени продержался ее брак с Крисом Джаддом, а с отцом своих детей Марком Энтони она прожила в браке 10 лет.
Фото и видео: Birdie Thompson, Kristin Callahan/ Global Look press, Instagram Дженнифер Лопес
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram