Теперь официально: Дженнифер Лопес и Алекс Родригес подтвердили, что они не пара

Дженнифер и Алекс объявили о помолвке в марте 2019-го. Предложение Родригес сделал на Багамах. «Он привнес в мою жизнь то, чего у меня никогда не было раньше: безусловную поддержку и любовь, своего рода совпадение двух близнецовых душ», — говорила певица об избраннике.

2020 год выдался непростым для пары: из-за пандемии им пришлось отложить свадьбу, которую хотели устроить в Италии.

Напомним, Дженнифер два года была замужем за официантом Оджани Ноа, столько же времени продержался ее брак с Крисом Джаддом, а с отцом своих детей Марком Энтони она прожила в браке 10 лет.