Дженнифер Лопес не носит бриллиантовое обручальное кольцо от Алекса Родригеса

По данным инсайдеров, Лопес была готова отказаться от Родригеса, но теперь «рада, что они все еще вместе». «Дженнифер борется с проблемами доверия. Они далеки от того, чтобы снова планировать свадьбу, но они все еще помолвлены», — отметил источник. Пара начала встречаться в 2017 году и объявила о помолвке в марте 2019 года. Дженнифер и Алексу приходилось дважды откладывать свадьбу из-за продолжающейся пандемии коронавируса.

В среду, 24 марта, Дженнифер Лопес напомнила своим поклонникам: она точно знает, как носить белоснежный летний костюм. Актриса опубликовала фото в социальных сетях. На ней нет обручального кольца с бриллиантом от жениха Алекса Родригеса. Ее левая рука обнажена, актриса позирует на зеркальной коробке в своих туфлях DSW.

В марте Родригес уже дважды прилетал к Лопес на Карибы. Однако он вернется в свой дом в Майами до того, как 1 апреля стартует сезон Высшей лиги бейсбола.