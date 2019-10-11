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Темнокожий актер нетрадиционной ориентации Билли Портер может сыграть фею-крестную в экранизации «Золушки»

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Билли Портер

Фото: Globallookpress

В Сети обсуждают одного из кандидатов на роль в фильме по мотивам детской сказки.

50-летний актер Билли Портер — лауреат премий «Тони», «Грэмми» и «Эмми», а также номинант на «Золотой глобус» — прославился в Сети после того, как пришел на церемонию вручения премии «Оскар» в костюме с юбкой. Согласно информации, которая оказалась в распоряжении издания Variety, он может сыграть фею-крестную в экранизации детской сказки «Золушка».

На данный момент Sony ведет переговоры с артистами. Роль «Золушки» была предложена певице Камиле Кабельо. Фильм, которым займется режиссер Кэй Кэннон, будут снимать в формате мюзикла, продюсерами станут Джеймс Корден и Лео Перлман.

От официальных комментариев касательно проведения кастинга компания воздержалась.

Фото и видео: Фото: AMPAS, Kevin Sullivan, Birdie Thompson, Hubert Boesl, Faye Sadou, Lev Radin / globallookpress, YouTube

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