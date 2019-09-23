Кларк и Кардашьян с глубокими декольте, Дженнер в латексе и другие звезды на церемонии Emmy Awards 2019

В этом году сериал «Игра престолов» установила рекорд премии, получив 32 номинации. В итоге картина получила награду в номинации «Лучший драматический сериал», а Питер Динклэйдж уже в четвертый раз был назван лучшим актером второго плана в драматическом сериале. На церемонии появились почти все главные актеры проекта, которые попрощались с сериалом, в котором снимались вместе на протяжении десяти лет.
Фото: Eastnews
Комедийный сериал «Дрянь» получил четыре приза, а хит минувшей весны «Чернобыль» — три. В номинации «Лучшая мужская роль в драматическом сериале» победу одержал Билли Портер («Поза»), а лучшей актрисой драматического сериала стала Джоди Комер («Убивая Еву»).
Фото: Eastnews
Полный список победителей церемонии Emmy Awards 2019:
Лучший драматический сериал — «Игра престолов»
Лучшая женская роль в драматическом сериале — Джоди Комер, «Убивая Еву»
Лучшая мужская роль в драматическом сериале — Билли Портер, «Поза»
Лучшая женская роль второго плана в драматическом сериале — Джулия Гарнер, «Озарк»
Лучшая мужская роль второго плана в драматическом сериале — Питер Динклэйдж, «Игра престолов»
Лучший комедийный сериал — «Дрянь»
Лучшая женская роль в комедийном сериале — Фиби Уоллер-Бридж, «Дрянь»
Лучшая мужская роль в комедийном сериале — Билл Хейдер «Барри»
Лучшая женская роль второго плана в комедийном сериале — Алекс Борштейн, «Удивительная миссис Мейзел»
Лучшая мужская роль второго плана в комедийном сериале — Тони Шэлуб, «Удивительная миссис Мейзел»
Лучший мини-сериал — «Чернобыль»
Лучший телефильм — «Черное зеркало: Брандашмыг»
Лучшая женская роль в мини-сериале/телефильме — Мишель Уильямс, «Фосси/Вердон»
Лучшая мужская роль в мини-сериале/телефильме — Джаррель Джером, «Когда они нас увидят»
Лучшая женская роль второго плана в мини-сериале/телефильме — Патрисия Аркетт, «Притворство»
Лучшая мужская роль второго плана в мини-сериале/телефильме — Бен Уишоу, «Чрезвычайно английский скандал»
Текст: Роман Страстный
Фото: Eastnews
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