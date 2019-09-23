passion.ru
passion.ru
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Кларк и Кардашьян с глубокими декольте, Дженнер в латексе и другие звезды на церемонии Emmy Awards 2019

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 35

Эмилия Кларк

Фото: Eastnews

В Лос-Анджелесе состоялась ежегодная церемония вручения американской престижной премии «Эмми», которая считается телевизионным «Оскаром». На этот раз триумфаторами Emmy Awards стала команда сериала «Игра престолов».

В этом году сериал «Игра престолов» установила рекорд премии, получив 32 номинации. В итоге картина получила награду в номинации «Лучший драматический сериал», а Питер Динклэйдж уже в четвертый раз был назван лучшим актером второго плана в драматическом сериале. На церемонии появились почти все главные актеры проекта, которые попрощались с сериалом, в котором снимались вместе на протяжении десяти лет.

Команда сериала «Игра престолов»

Фото: Eastnews

Комедийный сериал «Дрянь» получил четыре приза, а хит минувшей весны «Чернобыль» — три. В номинации «Лучшая мужская роль в драматическом сериале» победу одержал Билли Портер («Поза»), а лучшей актрисой драматического сериала стала Джоди Комер («Убивая Еву»).

Джоди Комер

Фото: Eastnews

Полный список победителей церемонии Emmy Awards 2019:

Лучший драматический сериал — «Игра престолов»

Лучшая женская роль в драматическом сериале — Джоди Комер, «Убивая Еву»

Лучшая мужская роль в драматическом сериале — Билли Портер, «Поза»

Лучшая женская роль второго плана в драматическом сериале — Джулия Гарнер, «Озарк»

Лучшая мужская роль второго плана в драматическом сериале — Питер Динклэйдж, «Игра престолов»

Лучший комедийный сериал — «Дрянь»

Лучшая женская роль в комедийном сериале — Фиби Уоллер-Бридж, «Дрянь»

Лучшая мужская роль в комедийном сериале — Билл Хейдер «Барри»

Лучшая женская роль второго плана в комедийном сериале — Алекс Борштейн, «Удивительная миссис Мейзел»

Лучшая мужская роль второго плана в комедийном сериале — Тони Шэлуб, «Удивительная миссис Мейзел»

Лучший мини-сериал — «Чернобыль»

Лучший телефильм — «Черное зеркало: Брандашмыг»

Лучшая женская роль в мини-сериале/телефильме — Мишель Уильямс, «Фосси/Вердон»

Лучшая мужская роль в мини-сериале/телефильме — Джаррель Джером, «Когда они нас увидят»

Лучшая женская роль второго плана в мини-сериале/телефильме — Патрисия Аркетт, «Притворство»

Лучшая мужская роль второго плана в мини-сериале/телефильме — Бен Уишоу, «Чрезвычайно английский скандал»

Текст: Роман Страстный

Фото: Eastnews

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!

Теги