Кларк и Кардашьян с глубокими декольте, Дженнер в латексе и другие звезды на церемонии Emmy Awards 2019

В этом году сериал «Игра престолов» установила рекорд премии, получив 32 номинации. В итоге картина получила награду в номинации «Лучший драматический сериал», а Питер Динклэйдж уже в четвертый раз был назван лучшим актером второго плана в драматическом сериале. На церемонии появились почти все главные актеры проекта, которые попрощались с сериалом, в котором снимались вместе на протяжении десяти лет.