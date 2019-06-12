Леди Гага, Брэдли Купер, Николь Кидман и другие: в Голливуде объявлены номинанты на «Золотой глобус—2019»

Буквально через месяц, 6 января 2019 года, в отеле Beverly Hilton в Лос-Анджелесе состоится 76-я церемония вручения премии «Золотой глобус». Сегодня Ассоциация аккредитованных при Голливуде иностранных журналистов объявила номинантов, которые будут бороться за заветные статуэтки.
За звание «Лучшего режиссера» поборются Брэдли Купер, Альфонсо Куарон, Питер Фаррелл, Спайк Ли, Адам Маккей.
В число номинантов «Лучшая мужская роль в драматическом фильме» вошли Брэдли Купер, теперь уже в качестве актера, Рами Малек («Богемская рапсодия»), Уиллем Дефо («Ван Гог. На пороге вечности»), Лукас Хеджес («Стертая личность»), Джон Дэвид Вашингтон («Черный клановец»).
В число номинантов «Лучшая женская роль в драматическом фильме» вошли Леди Гага («Звезда родилась»), Николь Кидман («Время возмездия»), Гленн Клоуз («Жена»), Розамунд Пайк («Частная война»), Мелисса Маккарти («Сможете ли вы меня простить»?).
В номинации «Лучший драматический фильм» представлены: «Богемская рапсодия» Брайана Сингера, «Звезда родилась» Брэдли Купера, «Черная пантера» Райана Куглера, «Черный клановец» Спайка Ли, «Если Бил-стрит могла бы заговорить» Барри Дженкинса.
В номинации «Лучший иностранный фильм» представлены: мексиканская драма «Рома», ливано-американский фильм «Капернаум», бельгийско-нидерландская драма «Девочка», немецкий фильм «Работа без авторства», японский фильм «Магазинные воришки». Увы, российские фильмы «Человек, который удивил всех» Натальи Меркуловой и Алексея Чупова и «Довлатов» Алексея Германа не вошли в число номинантов.
В номинации «Лучший анимационный фильм» представлены: «Суперсемейка 2» Брэда Берда, «Остров собак» Уэса Андерсона, «Ральф против интернета» Фила Джонстона и Рича Мура, «Человек-паук: Через вселенные» Боба Персичетти, Питера Рэмзи и Родни Ротмана, «Мирай из будущего» Мамору Хосоды.
В номинации «Лучший драматический сериал» представлены: «Американцы», «Телохранитель», «Убивая Еву», «Возвращение домой», «Поза».
В номинации «Лучший комедийный сериал» представлены: «Барри», «Шучу», «Удивительная миссис Мейзел», «В лучшем мире», «Метод Комински».
Список номинантов премии «За заслуги в области телевидения», которая является новой, будет определен в ближайшие дни.
Фото: globallookpress