Леди Гага, Брэдли Купер, Николь Кидман и другие: в Голливуде объявлены номинанты на «Золотой глобус—2019»

Буквально через месяц, 6 января 2019 года, в отеле Beverly Hilton в Лос-Анджелесе состоится 76-я церемония вручения премии «Золотой глобус». Сегодня Ассоциация аккредитованных при Голливуде иностранных журналистов объявила номинантов, которые будут бороться за заветные статуэтки.

За звание «Лучшего режиссера» поборются Брэдли Купер, Альфонсо Куарон, Питер Фаррелл, Спайк Ли, Адам Маккей.

В число номинантов «Лучшая мужская роль в драматическом фильме» вошли Брэдли Купер, теперь уже в качестве актера, Рами Малек («Богемская рапсодия»), Уиллем Дефо («Ван Гог. На пороге вечности»), Лукас Хеджес («Стертая личность»), Джон Дэвид Вашингтон («Черный клановец»).

В число номинантов «Лучшая женская роль в драматическом фильме» вошли Леди Гага («Звезда родилась»), Николь Кидман («Время возмездия»), Гленн Клоуз («Жена»), Розамунд Пайк («Частная война»), Мелисса Маккарти («Сможете ли вы меня простить»?).