Не показалось: 28-летняя Анастасия Ивлеева хвастается помолвочным кольцом с крупным бриллиантом

На днях звезда Instagram и ведущая «Орла и решки» Настя Ивлеева «засветила» в своем блоге помолвочное кольцо с крупным бриллиантом. Поклонники предположили, что украшение, похожее на изделие бренда Cartier, подарил ей возлюбленный — рэпер Элджей. Однако, судя по кадру, это украшение красотка могла примерить и для съемки.