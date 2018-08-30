Не показалось: 28-летняя Анастасия Ивлеева хвастается помолвочным кольцом с крупным бриллиантом

На днях звезда Instagram и ведущая «Орла и решки» Настя Ивлеева «засветила» в своем блоге помолвочное кольцо с крупным бриллиантом. Поклонники предположили, что украшение, похожее на изделие бренда Cartier, подарил ей возлюбленный — рэпер Элджей. Однако, судя по кадру, это украшение красотка могла примерить и для съемки.
Однако кольцом Настя «светит» все чаще и чаще, из чего можно сделать вывод: она намекает, что скоро выйдет замуж.
Если это действительно так, поздравляем счастливую невесту!
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Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram