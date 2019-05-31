Медовый месяц? Настя Ивлеева спровоцировала разговоры о тайной свадьбе с Элджеем

Ранее Настя «светила» помолвочным кольцом с крупным бриллиантом, похожим на изделие бренда Cartier, которое предположительно подарил ей возлюбленный.

Хотя вполне возможно, что инстазвезда назвала так обычную поездку вдвоем, ведь когда она собиралась в отпуск, в ее багаже не было ни одной вещи, которая хоть как-то намекала бы на «ханимун».