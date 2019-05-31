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Медовый месяц? Настя Ивлеева спровоцировала разговоры о тайной свадьбе с Элджеем

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Элджей и Настя Ивлеева

Фото: Instagram Насти Ивлеевой
В Сети появились слухи о тайной свадьбе 28-летней телеведущей Насти Ивлеевой и 24-летнего рэпера Элджея из-за видео, которое звезда «Орла и решки» опубликовала в сториз своего Instagram.

Ранее Настя «светила» помолвочным кольцом с крупным бриллиантом, похожим на изделие бренда Cartier, которое предположительно подарил ей возлюбленный.

Хотя вполне возможно, что инстазвезда назвала так обычную поездку вдвоем, ведь когда она собиралась в отпуск, в ее багаже не было ни одной вещи, которая хоть как-то намекала бы на «ханимун».

Пара пока никак не прокомментировала ситуацию.

Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

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