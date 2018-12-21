Тайная беременность и роды раньше срока: 40-летняя Ида Кехман стала мамой во второй раз

Сегодня на сайте журнала «Татлер» появились новые фотографии Иды Кехман и ее супруга, которые немало удивили поклонников: звезда впервые показала второго ребенка, который родился в тайне от всех. «Мы не скрывали… И не афишировали», — улыбается она.

«Я была мамой одного ребенка, а теперь сразу двух. У меня ощущение, что забот не в два раза больше, а в три. Или просто я еще не научилась правильно планировать свою жизнь, чтобы с этим справляться», — призналась Ида.

Малыш Давид родился в октябре в Ницце в клинике Lenval, там же в 2017 появилась на свет первая общая дочка пары — Настя. Супруг оба раза присутствовал на родах. Когда все случилось, молодая мама намекнула на счастливое событие, но намек остался незамеченным, так как и об «интересном положении» женщины никто не догадывался: «беременных» фотографий Ида не показывала.

«Тревоги с Давидом были такие же, как и с Настей. Он тоже родился раньше времени, но мы смогли удержать его до того максимума, который был нужен», — призналась Кехман.

За ребенком Иде помогает ухаживать приходящая няня. Молодая мама не готова делегировать детей посторонней женщине и ей нравится ее нынешняя роль.

Поздравляем семью!

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Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram