В сентябре прошлого года светская львица Ида Кехман вышла замуж за директора Новосибирского театра оперы и балета Владимира Кехмана. Спустя несколько месяцев стало известно, что 38-летняя Ида беременна и готовится к появлению первенца. Сама женщина старалась тщательно это скрыть, надевая объемные платья, блузы и кофты. Помимо этого, она перестала выкладывать на своей Instagram-странице фотографии в полный рост, а вместо них все чаще стали появляться селфи.

Накануне Кехман опубликовала в своем блоге фото, комментарии под которым недвусмысленно дали понять, что она стала мамой. Друзья женщины поспешили поздравить ее с прибавлением. Однако спустя некоторое время эти сообщения стали пропадать со страницы Иды. Вероятно, новоиспеченная мама продолжает скрывать радостную новость.

Напомним, что для Иды брак с Владимиром Кехманом стал третьим. Женщина была замужем за ресторатором Алексеем Киселевым, с которым прожила вместе полтора года и шесть лет находилась в отношениях с экс-президентом кинокомпании «Централ Партнершип» Марком Лоло.

Фото: instagram