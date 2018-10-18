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18 октября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото из Instagram Любови Толкалиной

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Как звезды провели день — читайте в нашем дайджесте.

Игорь Николаев и Юлия Проскурякова сходили на концерт: «Наконец-то побывали в новом Концертном зале Зарядье. Мировой уровень, потрясающая акустика! Жаль, что подобного зала для популярной музыки и смежных эстрадных жанров в центре Москвы нет и не предвидится!.. А ведь на этом самом месте находился любимый артистами, москвичами и гостями столицы ГЦКЗ "Россия", замены которому, увы, нет... То, что называется залом "Россия" в Лужниках - все-таки сооружение для спорта, нет?..»

«Единственное средство передвижения, являющееся роскошью», — показала забавное фото с детской коляской Ида (Лоло) Кехман.

Татьяна Навка показала подросшую дочь:

Лена Кулецкая показала нежное фото семьи: «Обнимайте родных чаще». Ева Лонгория показала, как проводит время с малышом.

«Как нам хватает времени и желания суетиться, злиться, сплетничать? Жизнь такая хрупкая. Берегите близких», — написала Юлия Снигирь.

Любовь Толкалина поделилась трогательной фотографией с бабушкой: «Вот она- всегдашняя и прекрасная причина всех моих уральских гастролей. Причина моей любви ко всем уральским городам , большим и крохотным.... ко всем здешним театрам и ДК ,лишь бы сцена была... Здесь , в Миассе, недалеко от Челябинска живет Мой ангел хранитель. Мой любимый бабулёнок. Баба Люба, в честь которой и я - Любочка ... « Приехала моя золотая!» так говорит только она. Наша бесценная единственная бабуля. Наша красавица. Наше сокровище. Пока она жива- я ребенок... я Любашка... не знаю , смогу ли я быть такой в свои 82 .... Любовь в квадрате #берегитесвоихблизких».

Равшана Куркова показала «педикюр сильной независимой женщины».

Алена Апина показала «юбилейное» фото.

Ольга Кабо наслаждается осенью. Максим Галкин тоже:

Фото и видео: instagram

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