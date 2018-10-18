18 октября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Лена Кулецкая показала нежное фото семьи: «Обнимайте родных чаще». Ева Лонгория показала, как проводит время с малышом.

«Как нам хватает времени и желания суетиться, злиться, сплетничать? Жизнь такая хрупкая. Берегите близких», — написала Юлия Снигирь.

Любовь Толкалина поделилась трогательной фотографией с бабушкой: «Вот она- всегдашняя и прекрасная причина всех моих уральских гастролей. Причина моей любви ко всем уральским городам , большим и крохотным.... ко всем здешним театрам и ДК ,лишь бы сцена была... Здесь , в Миассе, недалеко от Челябинска живет Мой ангел хранитель. Мой любимый бабулёнок. Баба Люба, в честь которой и я - Любочка ... « Приехала моя золотая!» так говорит только она. Наша бесценная единственная бабуля. Наша красавица. Наше сокровище. Пока она жива- я ребенок... я Любашка... не знаю , смогу ли я быть такой в свои 82 .... Любовь в квадрате #берегитесвоихблизких».

Равшана Куркова показала «педикюр сильной независимой женщины».

Алена Апина показала «юбилейное» фото.

Ольга Кабо наслаждается осенью. Максим Галкин тоже: