Светлана Светличная 5 дней не выходит на связь с родными. Что могло произойти с актрисой?

В Москве объявили в розыск 81-летнюю звезду фильмов «Бриллиантовая рука», «Герой нашего времени», «Стряпуха» и многих других Светлану Светличную. Старший сын знаменитости сообщил правоохранительным органам, что не может дозвониться до матери с 20 октября 2021 года.

В полиции заявление приняли и начали искать актрису. Алексей Ивашов предполагает, что мать могла потеряться из-за деменции, она якобы могла забыть свой адрес, сообщает телеграм-канал «112».

В интервью «РИА Новости» коллеги знаменитой актрисы уточнили, что она не пропала, а переехала в другое место и не намерена об этом распространяться. Судя по всему, Светлана Светличная, известная своим непростым характером, не хочет сообщать о своем новом месте проживания даже самым близким.

У знаменитости были непростые отношения с семьей — старшим сыном и его детьми. Долгое время Светлана Светличная и Алексей не общались. Мать обвиняла наследника в холодном к себе отношении, а сын не понимал ее образа жизни. Ивашов отмечал, что мать даже в зрелом возрасте думает только том, как выглядит, и о выходах в свет.

Несколько лет назад даже разгорелся скандал вокруг имущества актрисы: она заявила, что не оставит сыну и внукам квартиру, а перепишет ее на посторонних людей. Светличная также заявляла, что нужна близким только из-за денег. В одном из ток-шоу внучка артистки Мария опровергла все обвинения и попыталась найти общий язык со знаменитой бабушкой.

Напомним, 34 года Светлана Светличная была замужем за актером Владимиром Ивашовым. У супругов родились два сына. Младший Олег, которого мать особенно любила, ушел из жизни в 34 года.