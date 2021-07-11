Светлана Светличная рассказала, как в первый раз боялась поцеловать Владимира Ивашова

Но Светличная была не из тех, кто делает первые шаги, чтобы привлечь внимание. Но с Владимира глаз не спускала, мечтала сыграть с ним «какой-нибудь отрывок», а еще лучше — с поцелуем. И такой отрывок нашелся. Но во время репетиции «Казаков» Льва Толстого, в самый момент истины, актриса смутилась и не смогла довести до конца желаемое. Владимир поддержал девушку: «Ну не хочет она целоваться… Давайте пока пропустим эту сцену, а сыграем ее завтра». На следующий день на репетиции постановщик сказал: «Так, начинаем с поцелуя!». Светлана и Владимир запомнили его на всю жизнь: «После репетиции он предложил проводить меня до общежития. И по дороге то брал меня за руку, то легонько обнимал, то целовал… И меня всю дорогу колотило от счастья. На прощание Володя тепло и просто сказал: «Ну все, пока, до завтра…» Мы как-то сразу стали друг другу родными...», — вспоминает Светлана в интервью «7 Дней».

Потом закрутилось все стремительно: сыграли свадьбу, родили первого сына, через 11 лет —появился второй мальчик. Светлана и Владимир прожили вместе 35 лет. Хотя Светличная корит себя за ошибки молодости: «Я была отвратительнейшей женщиной», — передает слова актрисы «Аргументы и Факты». По словам самой Светланы, в их браке было место ссорам, ревности и скандалам.