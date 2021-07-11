Светлана Светличная рассказала, как в первый раз боялась поцеловать Владимира Ивашова
Большую роль в судьбе артистов сыграл ВГИК — именно в его стенах они познакомились и оба получили свои первые роли в кино, когда были еще его студентами. В 1959-м году Светлана снялась у Михаила Калика, а Владимир — у Григория Чухрая. После съемок в «Балладе о солдате», Владимир Ивашов из 19-летнего студента в одночасье превратился в звезду мирового масштаба. Фильм получил сотню зарубежных призов, был номинирован на «Оскар» за лучший сценарий. Но из-за съемок, парень остался в университете на второй год. И попал на курс к Михаилу Ромму, где познакомился с будущей женой.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Russian Look/Global Look Press
Светлана вспоминает: «Однажды Михаил Ильич зашел в аудиторию не один: «Знакомьтесь, это Жанна Прохоренко и Владимир Ивашов. Будете вместе учиться». Надо заметить, что Володя и Жанна в представлении не нуждались, на экраны уже вышла «Баллада о солдате». У меня же при виде Ивашова и вовсе перехватило дыхание, потому что в его героя Алешу Скворцова я была влюблена и мечтала именно о таком «принце» — в солдатской шинели», — поделилась звезда.
Но Светличная была не из тех, кто делает первые шаги, чтобы привлечь внимание. Но с Владимира глаз не спускала, мечтала сыграть с ним «какой-нибудь отрывок», а еще лучше — с поцелуем. И такой отрывок нашелся. Но во время репетиции «Казаков» Льва Толстого, в самый момент истины, актриса смутилась и не смогла довести до конца желаемое. Владимир поддержал девушку: «Ну не хочет она целоваться… Давайте пока пропустим эту сцену, а сыграем ее завтра». На следующий день на репетиции постановщик сказал: «Так, начинаем с поцелуя!». Светлана и Владимир запомнили его на всю жизнь: «После репетиции он предложил проводить меня до общежития. И по дороге то брал меня за руку, то легонько обнимал, то целовал… И меня всю дорогу колотило от счастья. На прощание Володя тепло и просто сказал: «Ну все, пока, до завтра…» Мы как-то сразу стали друг другу родными...», — вспоминает Светлана в интервью «7 Дней».
Потом закрутилось все стремительно: сыграли свадьбу, родили первого сына, через 11 лет —появился второй мальчик. Светлана и Владимир прожили вместе 35 лет. Хотя Светличная корит себя за ошибки молодости: «Я была отвратительнейшей женщиной», — передает слова актрисы «Аргументы и Факты». По словам самой Светланы, в их браке было место ссорам, ревности и скандалам.
Фото и видео: Rambler, Global Press Look
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