Попавшая в больницу Светлана Светличная заявила, что готовится к смерти

Как пишет «Собеседник», журналисты задали вопрос, неужели она готовится к смерти. На что Светличная утвердительно кивнула головой. По ее словам, еще недавно актриса была бодра и хотела танцевать, услышав музыку, а сейчас и не думает об этом.

Светличную госпитализировали с признаками инсульта и в прошлом году, однако врачи не подтвердили диагноза. Когда знаменитость попала в больницу в прошлом месяце, медики пояснили, что у нее высокое давление. Однако инсайдеры говорят, что со здоровьем звезды не все так хорошо.

В последнее время Светличная живет в большом стрессе. В 2020 году она продолжала выяснять отношения с семьей старшего сына Алексея, с которым не общалась долгое время. Алексей Ивашов рассказывал, что прямого конфликта со знаменитой матерью не было, но и теплоты в отношениях тоже не осталось.