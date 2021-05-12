Попавшая в больницу Светлана Светличная заявила, что готовится к смерти
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Фото: Global Look Press
Она призналась, что находится в депрессии. Светличная добавила, что ее беспокоит полученная год назад травма головы. Общее самочувствие значительно ухудшилось и не дает радоваться жизни. Накануне своего 81-го дня рождения (родилась 15 мая 1940 года) секс-символ советского кино уточнила, что из жизни исчезла радость.
Звезда «Бриллиантовой руки» призналась, что близкие помогают ей и стараются поддерживать. Несмотря на это, настроение накануне дня рождения у нее не праздничное. «Солнце светит, а у меня радости нет, я не знаю, дойду до магазина или нет», — подчеркнула она.
Как пишет «Собеседник», журналисты задали вопрос, неужели она готовится к смерти. На что Светличная утвердительно кивнула головой. По ее словам, еще недавно актриса была бодра и хотела танцевать, услышав музыку, а сейчас и не думает об этом.
Светличную госпитализировали с признаками инсульта и в прошлом году, однако врачи не подтвердили диагноза. Когда знаменитость попала в больницу в прошлом месяце, медики пояснили, что у нее высокое давление. Однако инсайдеры говорят, что со здоровьем звезды не все так хорошо.
В последнее время Светличная живет в большом стрессе. В 2020 году она продолжала выяснять отношения с семьей старшего сына Алексея, с которым не общалась долгое время. Алексей Ивашов рассказывал, что прямого конфликта со знаменитой матерью не было, но и теплоты в отношениях тоже не осталось.
Фото: kino-teatr.ru, Global Look Press
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