Суд вынес решение по скандальному делу о похищенных детях хоккеиста Зайцева

Кунцевский суд Москвы, который рассмотрел вопрос об определении места жительства девочек в четверг 26 декабря, вынес решение в пользу матери малышек.

Соня и Вера будут жить с матерью. Сообщается также, что установлена сумма алиментов, которые будет получать бывшая жена хоккеиста. Подробности пока не разглашаются.