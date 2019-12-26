Суд вынес решение по скандальному делу о похищенных детях хоккеиста Зайцева
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Фото: Instagram Маргариты Готовцевой
В начале декабря Маргарита Готовцева (Рубина) — бывшая жена защитника хоккейной команды Ottawa Senators Никиты Зайцева — обвинила экс-супруга в похищении дочек. Записанное 23 ноября видео, в котором хоккеист и его отец отнимают 4-летнюю Соню и 2-летнюю Веру у няни и их подавшей на алименты матери всколыхнуло Сеть.
Милана Тюльпанова и Андрей Малахов поддерживают Маргариту. Однако телеведущая Лера Кудрявцева и звездная правозащитница Катя Гордон, руководствуясь компрометирующими Маргариту фактами, встали на сторону Никиты.
Кунцевский суд Москвы, который рассмотрел вопрос об определении места жительства девочек в четверг 26 декабря, вынес решение в пользу матери малышек.
Соня и Вера будут жить с матерью. Сообщается также, что установлена сумма алиментов, которые будет получать бывшая жена хоккеиста. Подробности пока не разглашаются.
Фото и видео: instagram
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