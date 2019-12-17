«Впервые становлюсь на сторону отца»: Гордон озвучила скандальные подробности из жизни жены хоккеиста Зайцева

Гордон не стала умалчивать шокирующие подробности из жизни жены хоккеиста: «Грубое обращение с дочерью, хождение голыми с любовником в доме, где находятся дети, и, как минимум, присутствие их при употреблении матерью запрещенных препаратов. Из карьеры мужа и его имиджа, пренебрегая детьми, женщина своим поведением сделала посмешище. Это первый случай, когда я публично становлюсь на сторону отца, поскольку отец действительно вырывал детей из порочного круга, опасного быта, женщины, которая вспомнила о том, что она мать, только лишь сейчас».

«Мы должны защищать человека не по гендерному признаку, мы должны вступиться за детей! Я против физических действий и подобного способа отъема детей, но ответьте мне: "Что еще делать в ситуации, когда и полиция, и опека не могут помочь и не должны перевоспитывать мать, ищущую постоянно разных мужчин и имеющую смутные понятия о том, что хорошо, а что плохо!" ​К сожалению, мы вынуждены будем демонстрировать публике все те видео и фото, о которых я говорю: никто этого не хотел. Мы наблюдаем массовую атаку на парня, который зарабатывал на семью, достигал спортивных целей и при этом был многократно обманут и унижен, а дети подвергались риску», — подчеркнула она.

В ответ на резкую критику, которую высказали пользователи Instagram в комментариях, Екатерина опубликовала пугающие кадры.