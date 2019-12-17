«Впервые становлюсь на сторону отца»: Гордон озвучила скандальные подробности из жизни жены хоккеиста Зайцева
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram Екатерины Гордон
На днях Сеть сотрясло видео: в кадре защитник хоккейной команды Ottawa Senators Никита Зайцев и его отец отнимают детей — 4-летнюю Соню и 2-летнюю Веру — у их подавшей на алименты матери. Позже экс-супруга хоккеиста Маргарита Готовцева (Рубина) прокомментировала ситуацию в блоге, а обвинения назвала сфабрикованными. Несмотря на эмоции, которые вызывают шокирующие кадры, телеведущая Лера Кудрявцева, а теперь и юрист Екатерина Гордон высказались в поддержку отца детей.
«В интернете и прессе подняли шум вокруг видео, где мужчины якобы вырывают у матери детей. Я сама поддалась на эти крики, не разобравшись в их сути, и чуть не "повелась" на абсолютно целенаправленную работу пиарщиков этой истории, одну из них, по фамилии Алексеева, я знаю лично. По просьбе Леры Кудрявцевой и отца Никиты я ознакомилась с видео, аудио и фото-материалами жизни мамы, которую общественность сделала жертвой. Все, что я увидела, меня повергло в шок», — написала она в своем блоге.
Гордон не стала умалчивать шокирующие подробности из жизни жены хоккеиста: «Грубое обращение с дочерью, хождение голыми с любовником в доме, где находятся дети, и, как минимум, присутствие их при употреблении матерью запрещенных препаратов. Из карьеры мужа и его имиджа, пренебрегая детьми, женщина своим поведением сделала посмешище. Это первый случай, когда я публично становлюсь на сторону отца, поскольку отец действительно вырывал детей из порочного круга, опасного быта, женщины, которая вспомнила о том, что она мать, только лишь сейчас».
«Мы должны защищать человека не по гендерному признаку, мы должны вступиться за детей! Я против физических действий и подобного способа отъема детей, но ответьте мне: "Что еще делать в ситуации, когда и полиция, и опека не могут помочь и не должны перевоспитывать мать, ищущую постоянно разных мужчин и имеющую смутные понятия о том, что хорошо, а что плохо!" К сожалению, мы вынуждены будем демонстрировать публике все те видео и фото, о которых я говорю: никто этого не хотел. Мы наблюдаем массовую атаку на парня, который зарабатывал на семью, достигал спортивных целей и при этом был многократно обманут и унижен, а дети подвергались риску», — подчеркнула она.
В ответ на резкую критику, которую высказали пользователи Instagram в комментариях, Екатерина опубликовала пугающие кадры.
«Выкладываю самое мягкое видео, чтобы не разводить тут грязь. То, что в день голых гуляний по кухне с любовником в доме находились дети, подтверждено переписками и таймингом на камерах. Треп на тему: "имею право на личную жизнь" я могу закончить выложив аудио-файлы, в которых Маргарита радуется отъезду мужа и желанию скорее отдохнуть в компании других мужчин. Под "отдохнуть" смело вставляем другое слово. Откровенно говоря такие "яжматери" роняют тень на образ российских матерей вообще. Надо сказать, что среди барышень, случайно дорвавшихся до денег... таких не мало», — прокомментировала она.
Основной вопрос, который Екатерина считает важным решить в первую очередь — определить через суд место жительства детей. Юрист считает, что они должны остаться с отцом, так как он, по ее словам, является игроком сборной России и не планирует вывозить детей на постоянное место жительства за границу.
Фото и видео: instagram
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