Суд обязал сына Жанны Фриске выплатить дедушке 7 миллионов рублей

Буквально накануне в Сети появилась информация о новом телепроекте, в котором будет участвовать Дмитрий Шепелев — бывший муж Жанны Фриске и отец ее единственного сына Платона. В среду, 22 июля, суд вынес решение не в пользу его семьи.

«Судом удовлетворены исковые требования Владимира Фриске к Платону Шепелеву в лице законного представителя Дмитрия Шепелева о взыскании денежных средств. В пользу истца взыскано 7 млн. 211 тыс. 071 руб. в счет исполнения обязательств по солидарному взысканию денежных средств на основании решения Перовского районного суда города Москвы от 19 мая 2017 года, а также расходы по оплате госпошлины — 44 тыс. 256 руб.», — цитирует «СтарХит» слова пресс-секретаря Пресненского районного суда со ссылкой на mskagency.ru

Ответчиком выступил именно 7-летний Платон, сын Жанны Фриске — как законный наследник как имущества, так и обязательств певицы перед «Русфондом». Семья не смогла документально подтвердить расходы на лечение больной раком звезды и вернула организации 7,9 млн. рублей в мае и 13,6 млн. рублей в августе 2019-го года, расставшись с львиной долей ее имущества. Любимую квартиру Жанны удалось сохранить.

Иск о взыскании денег, поданный Дмитрием Шепелевым, суд отклонил.