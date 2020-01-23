Коллекция духов, любимые туфли и ботиночки сына: сестра Жанны Фриске показала, что хранится в квартире певицы
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
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Фото: Instagram Натальи Фриске
Наталья Фриске устроила мини-экскурсию по квартире скончавшейся от рака сестры.
15 июня 2015 не стало Жанны Фриске. Певица умерла от рака, но память о ней живет в сердцах близких людей и поклонников.
В квартире артистки, как оказалось, все осталось по-прежнему: в своем Instagram Наталья Фриске, сестра Жанны, опубликовала видеоролики, в которых рассказала о коллекции духов и любимых вещах ушедшей звезды.
Комната Жанны Фриске выдержана в пастельных тонах. В гардеробной — большая коллекция сумок и обуви. Маленькие ботиночки Платона тоже остались в шкафу.
Фото и видео: instagram
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