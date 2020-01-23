Коллекция духов, любимые туфли и ботиночки сына: сестра Жанны Фриске показала, что хранится в квартире певицы

15 июня 2015 не стало Жанны Фриске. Певица умерла от рака, но память о ней живет в сердцах близких людей и поклонников.

В квартире артистки, как оказалось, все осталось по-прежнему: в своем Instagram Наталья Фриске, сестра Жанны, опубликовала видеоролики, в которых рассказала о коллекции духов и любимых вещах ушедшей звезды.